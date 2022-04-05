В течение 4 апреля произошло много событий. Были и трагические моменты, поскольку россияне продолжают свою кровавую войну, но были и хорошие события, свидетельствующие о том, что Украина обязательно победит.
Важно Мирных убивали во время оккупации Россией: The New York Times показало спутниковые снимки Бучи
Владимир Зеленский посетил Бучу
Президент Владимир Зеленский посетил Бучу. Зеленский назвал то, что совершили россияне, геноцидом. Тысячи убитых, замученных людей с оторванными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети. Важно, что свидетелями этих преступлений стали десятки независимых журналистов.
Тем временем украинская разведка обнародовала список военных, совершавших преступления в Буче.
Другие события дня:
- Украинские военные отбросили врага из Житомирской области, россияне оставили некоторую технику и боеприпасы. Но Житомирская трасса превратилась в картину из фильма-апокалипсиса.
- ВСУ освободили от захватчиков еще 3 села на Черниговщине: Колычевку, Ягодное и Ивановку. 4 апреля защитники полностью восстановили сообщение с Черниговом.
- В Запорожье уничтожено 7 единиц техники и 120-мм миномет врага.
- Спецназовцы захватили трофей – вражескую РЛС 30H6E.
- СБУ перехватили разговор оккупанта, в котором он признается, что российские солдаты так хотят вырваться из войны, что отказываются от медалей.
- Нашли важные документы врага, который вел бои на Киевщине.
- Колонна украинской бронетехники прошлась освобожденным Гостомелем.
- Враг нанес удар по гинекологическому отделению в Николаеве.
Видеодайджест Минобороны: смотрите видео
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