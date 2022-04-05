В течение 4 апреля произошло много событий. Были и трагические моменты, поскольку россияне продолжают свою кровавую войну, но были и хорошие события, свидетельствующие о том, что Украина обязательно победит.

Важно Мирных убивали во время оккупации Россией: The New York Times показало спутниковые снимки Бучи

Владимир Зеленский посетил Бучу

Президент Владимир Зеленский посетил Бучу. Зеленский назвал то, что совершили россияне, геноцидом. Тысячи убитых, замученных людей с оторванными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети. Важно, что свидетелями этих преступлений стали десятки независимых журналистов.

Тем временем украинская разведка обнародовала список военных, совершавших преступления в Буче.

Другие события дня:

Украинские военные отбросили врага из Житомирской области, россияне оставили некоторую технику и боеприпасы. Но Житомирская трасса превратилась в картину из фильма-апокалипсиса.

ВСУ освободили от захватчиков еще 3 села на Черниговщине: Колычевку, Ягодное и Ивановку. 4 апреля защитники полностью восстановили сообщение с Черниговом.

В Запорожье уничтожено 7 единиц техники и 120-мм миномет врага.

Спецназовцы захватили трофей – вражескую РЛС 30H6E.

СБУ перехватили разговор оккупанта, в котором он признается, что российские солдаты так хотят вырваться из войны, что отказываются от медалей.

Нашли важные документы врага, который вел бои на Киевщине.

Колонна украинской бронетехники прошлась освобожденным Гостомелем.

Враг нанес удар по гинекологическому отделению в Николаеве.

Видеодайджест Минобороны: смотрите видео

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