Впродовж 4 квітня трапилося багато подій. Були й трагічні моменти, оскільки росіяни продовжують свою криваву війну, але були й хороші події, які свідчать, що Україна обов'язково переможе.

Важливо Мирних вбивали під час окупації Росією: The New York Times показало супутникові знімки Бучі

Володимир Зеленський відвідав Бучу

Президент Володимир Зеленський відвідав Бучу. Зеленський назвав те, що скоїли росіяни, геноцидом. Тисячі вбитих, закатованих людей з відірваними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Важливо, що свідками цих злочинів стали десятки незалежних журналістів.

Тим часом українська розвідка оприлюднила список військових, які скоювали злочини в Бучі.

Інші події дня:

Українські військові відкинули ворога з Житомирщини, росіяни залишили деяку техніку і боєприпаси. Але Житомирська траса перетворилася на картину із фільму-апокаліпсиса.

ЗСУ визволили від загарбників ще 3 села на Чернігівщині: Количівку, Ягідне та Іванівку. 4 квітня захисники повністю відновили сполучення з Черніговом.

На Запоріжжі знищено 7 одиниць техніки та 120-мм міномет ворога,

Спецпризначенці захопили трофей – ворожу РЛС 30H6E,

СБУ перехопили розмову окупанта, у якій він зізнається, що російські солдати так хочуть вирватися з війни, що відмовляються від медалей,

Знайшли важливі документи ворога, що вів бої на Київщині,

Колона української бронетехніки пройшлась звільненим Гостомелем,

Ворог завдав удару по гінекологічному відділенню у Миколаєві.

Відеодайджест Міноборони: дивіться відео

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