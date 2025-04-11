Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента и руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. Они показали соответствующие фото.

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Что известно о визите Зеленского

Украинский президент совместно с руководителем ОВА Сергеем Лисаком приехали на место ракетной атаки и в память о погибших зажгли лампадки и принесли игрушки. Вместе они осмотрели объем повреждений на месте удара.

Почтил память погибших людей. Не имеем права забывать преступления, совершенные Россией против украинцев. Всем в мире следует не забывать так же, что для России человеческая жизнь не стоит ничего. Светлая память всем, чьи жизни унес русский террор,

– написал Владимир Зеленский.

В Кривом Роге президент почтил память погибших / Фото Днепропетровской ОВА

Также Владимир Зеленский и Сергей Лысак обсудили поддержку местных и дополнительные потребности.

"Самое приоритетное, и это очевидно, – усиление защиты неба. Чтобы сохранить будущее. Благодарен Главе государства и его команде за те шаги, которые они делают для этого. За то, что рядом с Днепропетровской областью в такое болезненное время", – написал руководитель ОВА.