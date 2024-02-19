Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на этом участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны. Об этом говорится на сайте Президента Украины.

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Зеленский обсудил ситуацию на фронте

Комбриг Алексей Трубников рассказал Президенту об опыте применения дронов разных типов и об особенностях борьбы с вражескими БПЛА с помощью систем РЭБ.

Отдельно обсудили также обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов.

Президент наградил военных

Зеленский пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Рад быть сегодня (19 февраля – 24 Канал) здесь – увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы ежедневно делаете такую ​​большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих побратимов. Это очень важно. Желаю всем вам победы,

– сказал президент.

Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" полковнику Олегу Апостолу, который с 2008 года служит в Десантно-штурмовых войсках, а сейчас командует 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

Зеленский награждает украинских защитников: видео

Глава государства также вручил награду Президента "Крест боевых заслуг" полковнику Александру Луценко. Кроме того, защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІ – ІІІ степени.

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