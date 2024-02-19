Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на этом участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны. Об этом говорится на сайте Президента Украины.
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Зеленский обсудил ситуацию на фронте
Комбриг Алексей Трубников рассказал Президенту об опыте применения дронов разных типов и об особенностях борьбы с вражескими БПЛА с помощью систем РЭБ.
Отдельно обсудили также обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов.
Президент наградил военных
Зеленский пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Рад быть сегодня (19 февраля – 24 Канал) здесь – увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы ежедневно делаете такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих побратимов. Это очень важно. Желаю всем вам победы,
– сказал президент.
Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" полковнику Олегу Апостолу, который с 2008 года служит в Десантно-штурмовых войсках, а сейчас командует 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ.
Зеленский награждает украинских защитников: видео
Глава государства также вручил награду Президента "Крест боевых заслуг" полковнику Александру Луценко. Кроме того, защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІ – ІІІ степени.
Российские войска наступают на 3 направлениях
- Институт изучения войны сообщил, что россияне начали проводить наступательные операции на 3 направлениях на фронте.
- Оккупанты пытаются воспользоваться двумя окнами возможностей – предстоящей весенней оттепелью и проблемами предоставления западной помощи Украине.
- В Институте изучения войны добавили, что Украина приближается к сезону "распутицы" – весеннему периоду, когда замерзшая зимняя земля оттаивает и усложняет передвижение механизированной техники по всему театру боевых действий, замедляя (но не останавливая полностью) наступательные операции вдоль линии фронта.