Глава государства посетил медицинское учреждение в пятницу 3 июня. Он поздравил работников учреждения с 50-летием института и поблагодарил их за путь, который они прошли за эти годы.

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Президент выразил благодарность врачам за их ежедневный труд и спасенные жизни пациентов.

Благодарю вас за большой путь, который вы прошли за эти 50 лет. На каждом шагу этого пути вы сохраняете жизнь многих людей,

– сказал Зеленский.

Также президент осмотрел помещение отделения эндоскопической хирургии и реанимации и ознакомился с методикой проведения трансплантации и лечения политравм.

Глава государства пообщался с военными

Во время визита в учреждение Владимир Зеленский пообщался с украинскими военнослужащими, которые получили ранения в боях с российскими оккупантами и сейчас лечатся в институте. Глава государства поблагодарил воинов за их подвиги и пожелал скорейшего выздоровления.



Зеленский навестил раненых военных / Фото Офис Президента

Работнику заведения вручили награды

Президент вручил государственные награды и присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины" работникам заведения и медикам, оказывавшим помощь гражданским во время вооруженной агрессии России.

Хочу вас поблагодарить. Вы на такой же передовой, как и наши военные. Делаете операции не только в хирургических палатах, но и в полевых госпиталях. Желаю здоровья вам и вашим семьям. Спасибо, что храните всех нас,

– сказал президент.

Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова Был основан 30 мая 1972 как Киевский институт клинической и экспериментальной хирургии. Ежегодно в медицинском учреждении выполняют более 7,5 тысячи оперативных вмешательств. С первых дней войны на Донбассе в 2014 году работники института принимают на лечение военнослужащих ВСУ и другие военные формирования. За 8 лет специалисты учреждения оказали помощь более 2 тысяч военнослужащих, треть из которых травмировались при защите Родины.

Оккупанты убивают медиков и уничтожают больницы

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий рассказал , что с 24 февраля россияне убили по меньшей мере 11 медиков, еще 46 получили ранения.

Кроме того, "асвабадиители" уничтожили уже более 100 медицинских учреждений в Украине. Еще 627 – повредили.

Также кафиры разрушили 27 аптек, еще 396 – получили повреждения.

Сходных потерь за 3 месяца не было даже во Вторую мировую войну.

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