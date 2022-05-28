Об этом 24 канала рассказал соучредитель Украинского центра общественного здоровья Павел Ковтонюк. Он также отметил, что в этом году главная чрезвычайная ситуация – война России против Украины и мы надеялись на какое-нибудь серьезное решение, которое могло бы свидетельствовать об адекватной реакции на то, что Россия делает с нашей медицинской системой.

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А делает она бесперецедентные вещи, ВОЗ создали в 1948 году и с тех пор еще не было такого, чтобы одна страна-член ВОЗ вторглась в другую и за 3 месяца обстреляла более 160 больниц, отмечает Ковтонюк.

Украина рассчитывала на такие меры от ВОЗ, чтобы Россия и дальнейшие агрессоры поняли, что это неприемлемо. Но, к сожалению, этого не произошло, а пришло большое разочарование,

– сообщает Павел Ковтонюк.

Требования Украины к ВОЗ

"В уставе ВОЗ предусмотрена одна статья, которая говорит о возможных санкциях в отношении агрессора. В ней говорится, что к такой стране может быть применено лишение голоса, а также другие привилегии, связанные с членством в ВОЗ", - объясняет эксперт. .

Украина хотела, чтобы из исполнительного комитета ВОЗ был исключен министр здравоохранения России и Белоруссии. Это важно потому, что такой комитет и формирует повестку дня для ассамблеи, фактически – деятельность ВОЗ на год,

– говорит соучредитель Украинского центра общественного здоровья.

Что получили взамен

Соответственно, мы требовали выполнения этой 7-й статьи – отчуждения права голоса у агрессоров и исключения их из комитета, говорит Ковтонюк. Как он объясняет, не произошло ничего из вышеперечисленного, более того, текст резолюции чрезвычайно хилый, даже приглашает агрессора сегодня и будущих к безнаказанным преступлениям.

Как ВОЗ относится к войне России против Украины

После разрешения Россией полномасштабной войны ВОЗ долгое время избегала публичного признания вторжения и проведения активных боевых действий в Украине, демонстрируя сдержанную позицию.

Сейчас организация фиксирует факт войны на территории Украины и масштабные разрушения медицинской инфраструктуры.

В мае в Украину с рабочим визитом прибыл генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис. Он подтвердил 200 нападений на систему здравоохранения в Украине с начала войны и призвал Россию "предоставить самые необходимые лекарства – мир"

ВОЗ сейчас в очень некомфортной ситуации. Ведь это именно то объединение, привыкшее не "выражать четкую позицию". Поэтому и откровенно пытается усидеть на "двух стульях" – ведь не все члены ассамблеи имеют четкую позицию по поводу войны, которую развязала Россия против Украины.

Подробно о резолюции ВОЗ и почему она жалкая: смотрите видео