Эмоциональные фото с визита Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

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Больница Мечникова в Днепре – это первое относительно безопасное место, куда попадают тяжелораненые защитники Украины из зоны боевых действий. Здесь они получают первую помощь, а некоторые – второй шанс на жизнь. Врачи, работающие в медучреждении, работают нон-стоп, а все палаты забиты украинскими военными.



Зеленский пообщался с ранеными военными / Фото телеграм Владимира Зеленского

Сегодня, 8 июля, больницу посетил Владимир Зеленский. Он рассказал, что поблагодарил медиков за круглосуточный труд и спасенные жизни. Президент отметил, что результат их работы вызывает чувство гордости за то, что в нашем государстве есть такие великие люди.

Также президент пообщался с ранеными бойцами и передал раненым военным государственные награды.

Пожелал раненым защитникам скорейшего выздоровления. Наши люди вызывают восхищение и чувство великой гордости. Все они – герои,

– написал он.

Визит Владимира Зеленского в больницу Мечникова / Фото телеграм Владимира Зеленского

Главе государства рассказали, что на 6 июля 2022 года в больнице было зарегистрировано: 3 791 обращение раненых, травмированных военных и гражданских из зоны боевых действий, в том числе внутренне перемещенных лиц. Из них 3014 обращений от военных (79,5%).

Пролечено 3 362 человека. Умерли 169 человек – это пациенты, которые поступали в крайне тяжелом и критическом состоянии, с ранениями и повреждениями, несовместимыми с жизнью.

Зеленский в Днепре: коротко

В Днепре Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Днепропетровской области.

Владимиру Зеленскому доложили, что в результате вражеских атак уничтожены и повреждены 313 жилых домов, разбиты 25 школ, садов и центров внешкольного образования, восемь больниц.

Глава государства ознакомился с работой логистического центра по комплектованию наборов гуманитарной помощи и увидел, как налажено функционирование этого важного пункта.

Также Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны. Глава государства пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за службу и вручил военным государственные награды.

Зеленский посетил Днепропетровскую область и наградил военных: смотрите видео