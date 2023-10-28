Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Бразилию, однако пока неизвестно, когда это произойдет. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Он может поехать и в другие страны региона
По словам Кулебы, визит Зеленского в Бразилию может состояться "вскоре". Он отметил, что "над этим работают".
Кроме того, министр иностранных дел рассказал, что после поездки Зеленского в Бразилию может быть запланирован визит в другие страны региона.
Аргентина включена в список из-за значительного присутствия украинцев в стране и за гуманитарную помощь, которую она нам оказала,
– сказал Кулеба.
Кроме этого, Кулеба поблагодарил Бразилию за экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое она созвала после удара России по селу Гроза, что в Харьковской области.
Глава МИД также отметил участие Бразилии в консультациях по украинской Формуле мира. Он рассказал, что скоро будет назначена новая встреча. Кулеба подчеркнул, что это "хороший знак" для отношений между двумя странами.
Зеленский встречался с президентом Бразилии в сентябре
- Владимир Зеленский 21 сентября во время визита в Нью-Йорк встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Ранее он оскандалился рядом заявлений. В частности, призвал США "прекратить поощрять войну".
- Тогда они провели разговор, который украинский лидер назвал разговор важным, откровенным и конструктивным. Двусторонние отношения Украины и Бразилии продолжили развитие.
- Лула да Силва тоже успел прокомментировать разговор. Он заявил, что она была хороша. Политики обсудили важность путей развития мира и постоянного поддержания открытого диалога между странами.