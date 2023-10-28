Президент України Володимир Зеленський може відвідати Бразилію, проте поки невідомо, коли саме це станеться. Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Він може поїхати й у інші країни регіону

За словами Кулеби візит Зеленського до Бразилії може відбутися "незабаром". Він зазначив, що "над цим працюють".

Крім того, міністр закордонних справ розповів, що після поїздки Зеленського до Бразилії може бути запланований візит до інших країн регіону.

Аргентина включена до списку через значну присутність українців у країні та за гуманітарну допомогу, яку вона нам надала,

– сказав Кулеба.

Крім цього, Кулеба подякував Бразилії за екстрене засідання Ради Безпеки ООН, яке вона скликала після удару Росії по селу Гроза, що на Харківщині.

Очільник МЗС також відзначив участь Бразилії у консультаціях щодо української Формули миру. Він розповів, що скоро буде призначено нову зустріч. Кулеба наголосив, що це "добрий знак" для відносин між двома країнами.

Зеленський зустрічався із президентом Бразилії у вересні