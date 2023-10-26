Про це президент Україні розповів під час свого звернення до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Він також закликав до єдності серед країн-членів ЄС щодо початку перемовин щодо вступу України, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився щодо початку перемовин щодо вступу в ЄС

Глава держави зауважив, що шлях кожної нації у Європейському Союзі – це робота, заснована на заслугах і на інституційному розвитку. За його словами, Україна виконує таку роботу повністю, навіть попри повномасштабну війну.

Ми не просимо винятків із загальних правил, Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії й рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків,

– сказав він.

Зеленський також зазначив, що розраховує на єдність ЄС у відповідь на рішення про початок переговорів щодо вступу України.

"Це рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті й багато в чому воно визначить увесь подальший шлях Євросоюзу", – підкреслив український очільник.

Він також підкреслив, що у боротьбі виграє або вся Європа разом з Україною, Молдовою, а в перспективі разом із Грузією та Білоруссю, або ж виграє минуле. Водночас він впевнений, що всі країни-члени союзу на боці сучасної та перспективної Європи.

Україна може почати переговори про вступ у ЄС до кінця 2023 року