Соответствующий указ № 74/2022 глава государства подписал 26 февраля.

Подробнее Украинский военный взорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить оккупантов

Героический поступок Скакуна

Скакуна посмертно наградили за выдающееся личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", – отметил глава государства.

Виталий Скакун погиб 24 февраля 2022 года. Он ценой собственной жизни взорвал Генический мост для остановки продвижения танковой колонны русских оккупационных войск.

Важно! Поступок Скакуна значительно замедлил продвижение российских захватчиков. Подразделению ВСУ удалось передислоцироваться и организовать оборону.