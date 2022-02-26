Соответствующий указ № 74/2022 глава государства подписал 26 февраля.
Подробнее Украинский военный взорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить оккупантов
Героический поступок Скакуна
Скакуна посмертно наградили за выдающееся личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге.
"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", – отметил глава государства.
Виталий Скакун погиб 24 февраля 2022 года. Он ценой собственной жизни взорвал Генический мост для остановки продвижения танковой колонны русских оккупационных войск.