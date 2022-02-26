Відповідний указ № 74/2022 глава держави підписав 26 лютого.
Детальніше Український військовий підірвав генічеський міст разом з собою, аби зупинити окупантів
Героїчний вчинок Скакуна
Скакуна посмертно нагородили за визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.
Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти,
– зазначив глава держави.
Віталій Скакун загинув 24 лютого 2022 року. Він ціною власного життя підірвав Генічеський міст задля зупинення просування танкової колони російських окупаційних військ.