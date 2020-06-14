В мире День донора традиционно отмечают 14 июня. В этот день Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и призвал задуматься над вечными ценностями, что является базовыми принципами системы донорства.

Поздравление Владимира Зеленского

Президент Украины сказал, что нынешнее празднование Дня донора будет проходить под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира", сообщает Офис Президента.

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Цель мероприятий – привлечь внимание к личному вкладу каждого донора в сохранение здоровья людей.

Призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, что, бесспорно, является базовыми принципами системы донорства,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что только благодаря регулярному добровольному и безвозмездному донорству пациенты могут получить доступ к достаточным запасам безопасной крови. А это в определенной мере является ключевым компонентом системы национальной безопасности страны.

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Донорство в Украине: что об этом нужно знать

В Украине доноров крови не хватает, а во время карантина из-за пандемии коронавируса это количество еще уменьшилось. При норме во всем мире 33 донора на тысячу человек, в Украине этот показатель составляет лишь 11 добровольцев.

В Киеве с началом карантина втрое снизилось количество доноров крови. Среди причин – ограничение транспорта и страх заразиться.

Но пациенты нуждаются в донорской крови даже во время распространения в мире коронавируса.



Как подготовиться к сдаче крови / Инфографика 24 канала