У світі День донора традиційно відзначають 14 червня. У цей день Президент України Володимир Зеленський привітав українців та закликав замислитися над вічними цінностями, що є базовими принципами системи донорства.

Привітання Володимира Зеленського

Президент України сказав, що цьогорічне відзначення Дня донора відбуватимуться під гаслом "Здавати кров в ім'я здорового світу", повідомляє Офіс Президента.

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Мета заходів – привернути увагу до особистого внеску кожного донора у збереження здоров' я людей.

Закликаю усіх замислитися над вічними людськими цінностями, такими, як співчуття і любов до ближнього, доброта й альтруїзм, що, безперечно, є базовими принципами системи донорства,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що лише завдяки регулярному добровільному та безоплатному донорству пацієнти можуть отримати доступ до достатніх запасів безпечної крові. А це певною мірою є ключовим компонентом системи національної безпеки країни.

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Донорство в Україні: що про це треба знати

В Україні донорів крові не вистачає, а під час карантину через пандемію коронавірусу ця кількість ще зменшилася. При нормі у всьому світі 33 донори на тисячу людей, в Україні цей показник складає лише 11 добровольців.

У Києві з початком карантину втричі знизилася кількість донорів крові. Серед причин – обмеження транспорту та страх заразитися.

Але пацієнти потребують донорської крові навіть під час поширення у світі коронавірусу.



Як підготуватися до здачі крові / Інфографіка 24 каналу