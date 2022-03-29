Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией в стране только сейчас смог поздравить его.
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Зеленский поздравил на должности нового президента Южной Кореи
По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с избранным президентом Юном Сок Йолем. Во время разговора он поблагодарил народ Республики Корея за поддержку Украины.
Пожелал избранному президенту успехов в будущей ответственной деятельности, выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве!
– добавил президент Украины.