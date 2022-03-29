Президент України Володимир Зеленський, у зв'язку із ситуацією в країні, лише зараз зміг привітати його.
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Зеленський привітав на посаді нового президента Південної Кореї
За словами Зеленського, він провів телефонну розмову з обраним Президентом Юн Сок Йолем. Під час розмови він подякував народу Республіки Корея за підтримку України.
Побажав обраному Президенту успіхів у майбутній відповідальній діяльності, висловив переконання у подальшій плідній співпраці!
– додав Президент України.