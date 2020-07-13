В Польше подсчитали уже почти 100% голосов на выборах президента. Поляки переизбрали на второй срок Анджея Дуду, который уже начал получать поздравления от коллег. Одним из первых стал Президент Украины Владимир Зеленский.

Свое поздравление Владимир Зеленский оставил в своем твиттере, пишет 24 канал. К слову Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания,

– написал украинский лидер. Он также призвал своего польского коллегу посетить Украину. Владимир Зеленский уверен, что это продолжит дальнейшее сотрудничество государств, а вместе Украина и Польша будут только сильнее. Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020 Выборы президента Польши: коротко Второй тур выборов состоялся в воскресенье 12 июля. В нем принимали участие действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Накануне выборов социологические опросы показывали, что лидирует именно оппозиционный кандидат. Впрочем отрыв был незначительным, поэтому спрогнозировать результаты было крайне трудно.

После подсчета более 99% голосов стало понятно, что победу все же одержал Анджей Дуда. Он оторвался от Тшасковского всего на чуть больше 2% голосов.