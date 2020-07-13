У Польщі підрахували вже майже 100% голосів на виборах президента. Поляки переобрали на другий термін Анджея Дуду, який вже почав отримувати привітання від колег. Одним з перших став Президент України Володимир Зеленський.

Своє привітання Володимир Зеленський залишив у власному твіттері, пише 24 канал. До слова Анджей Дуда переміг на президентських виборах у Польщі Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання,

– написав український лідер. Він також закликав свого польського колегу відвідати Україну. Володимир Зеленський певен, що це продовжить подальшу співпрацю держав, а разом Україна й Польща будуть лише сильніші. Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020 Вибори президента Польщі: коротко Другий тур виборів відбувся у неділю 12 липня. У ньому брали участь чинний президент Польщі Анджей Дуда й мер Варшави Рафал Тшасковський.

Напередодні виборів соціологічні опитування показували, що лідирує саме опозиційний кандидат. Втім відрив був незначним, тож спрогнозувати результати було вкрай важко.

Після підрахунку понад 99% голосів стало зрозуміло, що перемогу таки отримав Анджей Дуда. Він відірвався від Тшасковського лише на трохи більше як 2% голосів.