Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах і запросив до України
У Польщі підрахували вже майже 100% голосів на виборах президента. Поляки переобрали на другий термін Анджея Дуду, який вже почав отримувати привітання від колег. Одним з перших став Президент України Володимир Зеленський.
Своє привітання Володимир Зеленський залишив у власному твіттері, пише 24 канал.
До слова Анджей Дуда переміг на президентських виборах у Польщі
Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання,
– написав український лідер.
Він також закликав свого польського колегу відвідати Україну. Володимир Зеленський певен, що це продовжить подальшу співпрацю держав, а разом Україна й Польща будуть лише сильніші.
Вибори президента Польщі: коротко
- Другий тур виборів відбувся у неділю 12 липня. У ньому брали участь чинний президент Польщі Анджей Дуда й мер Варшави Рафал Тшасковський.
- Напередодні виборів соціологічні опитування показували, що лідирує саме опозиційний кандидат. Втім відрив був незначним, тож спрогнозувати результати було вкрай важко.
- Після підрахунку понад 99% голосів стало зрозуміло, що перемогу таки отримав Анджей Дуда. Він відірвався від Тшасковського лише на трохи більше як 2% голосів.