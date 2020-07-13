Анджей Дуда переміг на президентських виборах у Польщі
Чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів. Він залишиться на посаді ще на один термін.
Державна виборча комісія Польщі підрахувала 99,69% протоколів, пише Polska Times.
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Попередні результати виборів
- Анджея Дуду підтримали 51,21% виборців;
- Рафала Тшасковського – 48,79%.
Різниця між ними майже 2,5%.
Виборча комісія ще не отримала протоколи з 5 виборчих дільниць. Однак, за словами її представника, кількість підрахованих голосів не матиме суттєвого впливу на остаточний результат голосування.
Нагадаємо, явка на виборах 12 липня була рекордною для сучасної Польщі – 68,12%.
Що відомо про результати екзитполів
- Офіційні дані збігаються з результатами двох екзитполів, які прогнозували Анджею Дуді перемогу з незначним відривом.
- Відповідно до оприлюдненого о другій ночі результату Ipsos, Дуда отримав 51% підтримки.
- Після оголошення результатів екзитполу Анджей Дуда вигукнув: "Хай живе Польща!".
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Якими були результати першого туру
- Анджей Дуда (чинний президент, партія ПіС) – 43,5%;
- Рафал Тшасковський (мер Варшави, партія "Громадянська платформа") – 30,46%;
- Шимон Головня (антисистемний політик, безпартійний) – 13,87 %.
Що ще відомо про вибори президента Польщі – 2020
- Мали відбутись 10 травня 2020 року.
- Проте через ситуацію з коронавірусом і запроваджений карантин їх не проводили. Згідно з рішенням Національної виборчої комісії Польщі, виборці просто були позбавленими права голосувати.
- Вибори відбулися у вигляді гібридного голосування. Проголосувати можна було або традиційно, або надіславши свій бюлетень поштою.