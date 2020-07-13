Чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів. Він залишиться на посаді ще на один термін.

Державна виборча комісія Польщі підрахувала 99,69% протоколів, пише Polska Times.

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Попередні результати виборів

Анджея Дуду підтримали 51,21% виборців;

Рафала Тшасковського – 48,79%.

Різниця між ними майже 2,5%.

Виборча комісія ще не отримала протоколи з 5 виборчих дільниць. Однак, за словами її представника, кількість підрахованих голосів не матиме суттєвого впливу на остаточний результат голосування.

Нагадаємо, явка на виборах 12 липня була рекордною для сучасної Польщі – 68,12%.

Що відомо про результати екзитполів

Офіційні дані збігаються з результатами двох екзитполів, які прогнозували Анджею Дуді перемогу з незначним відривом.

Відповідно до оприлюдненого о другій ночі результату Ipsos, Дуда отримав 51% підтримки.

Після оголошення результатів екзитполу Анджей Дуда вигукнув: "Хай живе Польща!".

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Якими були результати першого туру

Анджей Дуда (чинний президент, партія ПіС) – 43,5%;

Рафал Тшасковський (мер Варшави, партія "Громадянська платформа") – 30,46%;

Шимон Головня (антисистемний політик, безпартійний) – 13,87 %.

Що ще відомо про вибори президента Польщі – 2020