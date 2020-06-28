28 червня в Польщі пройшли президентські вибори. Згідно з результатами екзитполів, поляки найбільше голосів віддали за чільного очільника держави Анджея Дуду. Друге місце посів головний опозиційний кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський. Але оскільки переможець не набрав понад 50%, буде другий тур.

Президентські вибори в Польщі – 2020: якими є результати екзитполів

Екзитпол для польських телеканалів TVP, Polsat і TVN провела соціологічна служба Ipsos, яка традиційно організовувала опитування вподобань виборців у країні. Про це повідомляє TVN24.

До теми У Польщі розпочалися вибори президента: головні кандидати

Так за даними екзитполу:

Дуда отримав 41,8% голосів,

Тшасковський – 30,4%.

Як проголосували за інших кандидатів

Шимон Головня (незалежний кандидат) – 13,3%

Кшиштоф Босак (голова партії "Національний рух") – 7,4%

(голова партії "Національний рух") – 7,4% Роберт Бедронь (колишній мер Слупська, чинний депутат Європарламенту, очільника партії "Весна") – 2,9%

(колишній мер Слупська, чинний депутат Європарламенту, очільника партії "Весна") – 2,9% Владислава Косиняка-Камиша (керівник Польської селянської партії) – 2,6%

(керівник Польської селянської партії) – 2,6% Марек Якуб'як (член Сейму, експідприємець і професійний солдат у відставці) – 0,5%

(член Сейму, експідприємець і професійний солдат у відставці) – 0,5% Павел Танайно (політик і підприємець) – 0,3%

(політик і підприємець) – 0,3% Владислав Вітковськи (політик і громадський активіст) – 0,3%

(політик і громадський активіст) – 0,3% Станіслав Жолте к (бізнесмен) – 0,3%

к (бізнесмен) – 0,3% Мірослав Піотровський (академік) – 0,2%

Зверніть увагу! Рекордна явка і величезні черги: як проходять вибори у Польщі – фото

Головні претенденти на президентське крісло в Польщі

Згідно з опитуваннями, кілька місяців тому великі шанси на перемогу мав чинний польський президент Анджей Дуда. Зокрема, йому вікторію пророкували ще в першому турі.

Скласти йому конкуренцію має мер Варшави та кандидат від опозиційної партії "Громадянська платформа" Рафал Тшасковський. Він розпочав участь у перегонах лише в середині травня. А передувало цьому те, що віцеспікерка Сейму Малгожата Кідава-Блонська оголосила про своє рішення припинити боротьбу. Тому опозиція зіткнулася з необхідністю висунути нового кандидата на посаду президента.

Загалом на головну посаду в країні балотувалися 11 кандидатів.

Що ще відомо про вибори президента Польщі – 2002