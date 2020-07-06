У Польщі активно триває виборча кампанія, і всі готуються до другого туру виборів президента, що відбудеться 12 липня. За тиждень до голосування чинний президент Анджей Дуда досі відстає від свого конкурента Рафала Тшасковскі.

Поки що відрив лідера опозиційної "Громадянської платформи" є невеликим. Такими є результати соцопитування, проведеного інститутом IBRiS.

До слова Вибори президента Польщі 2020: Дуда і мер Варшави Тшасковський вийшли у другий тур

Рейтинги кандидатів у президенти:

Анджей Дуда (чинний президент Польщі) – 45,9%;

Рафал Тшасковскі (мер Варшави) – 47,2%.

Долю майбутнього президента Польщі визначать ті виборці, що в першому турі голосували за третіх кандидатів, а це понад 26% виборців. Дуда й Тшасковскі в першому голосуванні разом набрали трохи менше як 74% голосів.

Цікаво, що більшість виборців третіх кандидатів у другому турі готові підтримувати мера Варшави. Натомість рейтинги Дуди поки практично не змінюються – 43,5% у першому турів проти 45,9% за соцопитування в другому.

Натомість значно зросте рейтинг підтримки Рафала Тшасковскі. У першому турі мер набрав менш як 30,5% голосів.

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