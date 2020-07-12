У Польщі розпочався другий тур президентських виборів. За крісло голови держави змагаються чинний президент Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тшасковський.

У кого більше шансів на перемогу та чим унікальні ці вибори – у коментарі 24 каналу розповів власний кореспондент "Укрінформ" в Польщі Юрій Банахевич.

Деталі У Польщі – другий тур президентських виборів: які шанси у кандидатів

Явка

За словами кореспондента, наразі поляки досить активно йдуть голосувати. Станом на 12:00 (13:00 за київським часом), як оголосила Державна виборча комісія Польщі, на понад 27 тисячах виборчих дільниць вже проголосували 24,7%. Це вже більше, ніж у той же час під час першого туру

До слова, явка у першому турі була високою – понад 60% – що буває рідко під час президентських виборів.

У кого більші шанси на перемогу

Як зазначив кореспондент, суперництво досить серйозне. Кандидати в президенти йдуть "чоло в чоло", а перемога може визначитися навіть долями одного відсотка. За словами польских політологів, різниця можу бути навіть в 0,2%.

Цьогорічні вибори – це, фактично, бачення розвитку країни далі:

консервативне, яке презентує чинний президент Анджей Дуда, який переобирається на 2 каденцію;

або це буде більш ліберальний погляд розвитку країни, який представляє мер Варшави Рафал Тшасковський.

Результати будуть відомі в понеділок, 13 липня, максимум – у вівторок. Присягу новий президент має складати вже 6 серпня.

Ці вибори – унікальні

Ці вибори – унікальні, адже проводяться як на виборчих дільницях, так і кореспонденційно – тобто поштовим шляхом. Поштовим шляхом можуть проголосувати трохи більше, ніж півмільйона громадян з 30 мільйонів, які мають право голосу. Зокрема, кореспонденційно голосують в багатьох країнах за кордоном.

Окрім того, вибори проходять з посиленими санітарними умовами. В Польщі ретельно підійшли до голосування в час пандемії. Виборці приходять в масках, дезінфікують руки, часто мають свої ручки. До слова, після першого туру в Польщі не було зафіксовано сплеску інфікування на COVID-19.

Дивіться відео: Юрій Банахевич розповів про вибори в Польщі