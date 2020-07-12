В Польше начался второй тур президентских выборов. За кресло главы государства борются действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

У кого больше шансов на победу и чем уникальные эти выборы – в комментарии 24 каналу рассказал собственный корреспондент "Укринформ" в Польше Юрий Банахевич.

Детали В Польше – второй тур президентских выборов: какие шансы у кандидатов

Явка

По словам корреспондента, сейчас поляки довольно активно идут голосовать. По состоянию на 12:00 (13:00 по киевскому времени), как объявила Государственная избирательная комиссия Польши, на более чем 27 тысячах избирательных участков уже проголосовали 24,7%. Это уже больше, чем в то же время во время первого тура

К слову, явка в первом туре была высокой – более 60% – что бывает редко во время президентских выборов.

У кого больше шансов на победу

Как отметил корреспондент, соперничество достаточно серьезное. Кандидаты в президенты идут "лоб в лоб", а победа может определиться даже судьбами одного процента. По словам польских политологов, разница может быть даже в 0,2%.

Нынешние выборы – это, фактически, видение развития страны дальше:

консервативное, которое представляет действующий президент Анджей Дуда, который переизбирается на 2 каденцию;

или это будет более либеральный взгляд на развитие страны, который представляет мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Результаты будут известны в понедельник, 13 июля, максимум – во вторник. Присягу новый президент должен приносить уже 6 августа.

Эти выборы – уникальные

Эти выборы – уникальные, ведь проводятся как на избирательных участках, так и корреспонденционно – то есть почтовым путем. Почтовым путем могут проголосовать чуть более полумиллиона граждан из 30 миллионов, у которіх есть право голоса. В частности, корреспонденционно голосуют во многих странах за границей.

Кроме того, выборы проходят с усиленными санитарными условиями. В Польше тщательно подошли к голосованию во время пандемии. Избиратели приходят в масках, дезинфицируют руки, часто у них свои ручки. К слову, после первого тура в Польше не было зафиксировано всплеска инфицирования COVID-19.

Смотрите видео: Юрий Банахевич рассказал о выборах в Польше