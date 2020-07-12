В Польше 12 июля начался второй тур президентских выборов. Поляки будут выбирать президента из двух кандидатур – действующего главы государства Анджея Дуды и мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

У кандидатів – рівні шанси Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, претенденти на президентську посаду мають приблизно однакові шанси на перемогу, інформує TVN24. До теми Вибори президента Польщі 2020: Дуда і мер Варшави Тшасковський вийшли у другий тур Рейтинг кандидатів напередодні виборів: Рафал Тшасковський – 47,4%;

Анджей Дуда – 45,7%;

6,9% – не визначились. Які результати першого туру Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 28 червня. Вибори призначили на 10 травня, проте їх перенесли через пандемію коронавірусу.



До виборчих бюлетенів потрапили імена 11 кандидатів. Найбільше голосів набрали Дуда та Тшасковський – 43,5 % та 30,46% відповідно. Зверніть увагу! Для України важливо, що і Дуда, і Тшасковський виступали за активний розвиток співпраці між двома країнами