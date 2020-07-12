У Польщі 12 липня розпочався другий тур президентських виборів. Поляки обиратимуть президента з двох кандидатур – чинного очільника держави Анджея Дуди та мера Варшави Рафала Тшасковського.

У кандидатів – рівні шанси

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, претенденти на президентську посаду мають приблизно однакові шанси на перемогу, інформує TVN24.

До теми Вибори президента Польщі 2020: Дуда і мер Варшави Тшасковський вийшли у другий тур

Рейтинг кандидатів напередодні виборів:

Рафал Тшасковський – 47,4%;

Анджей Дуда – 45,7%;

6,9% – не визначились.

Які результати першого туру

Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 28 червня. Вибори призначили на 10 травня, проте їх перенесли через пандемію коронавірусу.



До виборчих бюлетенів потрапили імена 11 кандидатів. Найбільше голосів набрали Дуда та Тшасковський – 43,5 % та 30,46% відповідно.

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