28 июня в Польше прошли президентские выборы. Согласно результатам экзит-полов, поляки больше всего голосов отдали за главного руководителя государства Анджея Дуду. Второе место занял главный оппозиционный кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тжасковський. Но поскольку победитель не набрал более 50%, будет второй тур.

Президентские выборы в Польше-2020: каковы результаты экзит-полов

Экзит-пол для польских телеканалов TVP, Polsat и TVN провела социологическая служба Ipsos, которая традиционно организовывала опросы предпочтений избирателей в стране. Об этом сообщает TVN24.

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Так, по данным экзит-пола:

Дуда получил 41,8% голосов,

Тжасковський – 30,4%.

Как проголосовали за других кандидатов

Шимон Головня (независимый кандидат) – 13,3%

Кшиштоф Босак (председатель партии "Национальное движение") – 7,4%

(председатель партии "Национальное движение") – 7,4% Роберт Бедронь (бывший мэр Слупська, действующий депутат Европарламента, глава партии "Весна") – 2,9%

(бывший мэр Слупська, действующий депутат Европарламента, глава партии "Весна") – 2,9% Владислава Косиняка-Камыш ( руководитель Польской крестьянской партии) – 2,6%

руководитель Польской крестьянской партии) – 2,6% Марек Якубьяк (член Сейма, экс-предприниматель и профессиональный солдат в отставке) – 0,5%

(член Сейма, экс-предприниматель и профессиональный солдат в отставке) – 0,5% Павел Танайно (политик и предприниматель) – 0,3%

(политик и предприниматель) – 0,3% Владислав Витковский (политик и общественный активист) – 0,3%

(политик и общественный активист) – 0,3% Станислав Жолтек (бизнесмен) – 0,3%

(бизнесмен) – 0,3% Мирослав Пиотровский (академик) – 0,2%

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Главные претенденты на президентское кресло в Польше

Согласно опросам, несколько месяцев назад большие шансы на победу имел действующий польский президент Анджей Дуда. В частности, ему викторию предсказывали еще в первом туре.

Составить ему конкуренцию должен мэр Варшавы и кандидат от оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковський. Он начал участие в гонках только в середине мая. А предшествовало этому то, что вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньская объявила о своем решении прекратить борьбу. Поэтому оппозиция столкнулась с необходимостью выдвинуть нового кандидата на пост президента.

Всего на главный пост в стране баллотируются 11 кандидатов.

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