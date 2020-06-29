Действующий глава государства Дуда получил наибольшее количество голосов в первом туре выборов в Польше 2020 На пятки президенту-консерватору наступает мэр Варшавы и либерал Рафал Тшасковский.

Выборы президента Польши в 2020 году должны состояться еще в мае, но избирательная комиссия заявила, что не сможет обеспечить процесс голосования – все из-за COVID-19. Голосование перенесли на 28 июня. В это время к гонке присоединился мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который стал главным конкурентом Дуды. Тшасковский получил приличный результат (30,31%), который сохраняет ему отличные шансы стать новым президентом. Действующего главу государства – Анджея Дуду поддержали 43,67% избирателей, обработано уже 99,78% протоколов. Сайт 24 канала проанализировал политическую ситуацию в соседней стране.

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Выборы президента Польши

Еще два месяца назад социология показывала, что у Дуда были все шансы победить уже в первом туре, в конце концов ему не хватило для этого 6-7%.

Результаты выборов президента Польши / Скриншот сайта newsweek.pl

Мнение поляков несколько изменилась за время карантина, рейтинг власти падал и о такой тенденции знали в правящей партии "Право и Справедливость" (или "ПиС"), которая и выдвигала Анджея Дуду в президенты. Власть спешила и настаивала на том, чтобы выборы состоялись 10 мая.

Но "палку в колесо" вставили соратники "ПиС" – партия-сателлит "Взаимопонимание". Получается, что собственно понимания они не нашли – эта политсила выступила за перенос выборов и под угрозой распада коалиции "ПиС" на это согласились.

Социологическое исследование IBRiS показало, что если бы выборы таки состоялись 10 мая, то Дуда получил бы 45% голосов и второй тур все равно был бы. Однако перенес выборов сыграл не на руку действующему президенту – появился мощный кандидат, который реально может его победить.



Анджей Дуда во время митинга / фото с страницы Фейсбук Andrzej Duda

По данным IBRiS, во второй тур с Дудой выходил бы журналист Шимон Головня, который позиционируется как независимый, антисистемный кандидат, его, кстати, называют "польским Зеленским".

Но ситуацией с переносом воспользовалась вторая по популярности партия в Польше – "Гражданская платформа", она сделала ход конем – сняли с гонки своего кандидата Малгожату Кидава-Блонскую, которая по результатам того же соцопроса занимала аж пятую строчку с поддержкой 4,5% . Вместо нее партия выдвигает мэра Варшавы Рафала Тшасковского (это произошло 15 мая). За один месяц он становится главным конкурентом Анджея Дуды.

Рафал Тшасковский

Давайте познакомимся с вероятным новым президентом Польши. Рафал Тшасковский бесит оппонентов поддержкой ЛГБТ-сообщества и прогрессивными взглядами.

У Тшасковского не было много времени, он должен был действовать быстро и ударил по главному – чувствам поляков, отмечает шеф-редактор сайта 24 канала и исследовательница украинско-польских отношений Ольга Консевич.

Многие думали, что его мэрство – это начало перемен в Польше. Сейчас он показал очень хороший результат. Я согласна с теми польскими коллегами, кто отмечает, что свой вклад здесь сделала своеобразная игра на эмоциях,

– отмечает Ольга Консевич.

Это подтверждает его предвыборный ролик

Тшасковский представитель интеллектуальной элиты с ярко выраженной поддержкой таких ценностей ЕС как продвижение многообразия, объединение всех государств ЕС для сильной Европы.

Он учился в Варшавском университете, Оксфорде, работал синхронным переводчиком и хорошо владеет не только английским, но и еще четырьмя языками. Тшасковский преподавал курсы о процессе принятия решений и теории европейской интеграции.

– подчеркивает Ольга Консевич.

Рафал Тшасковский с его сторонниками / Фото со страницы Фейсбук Rafał Trzaskowski

Исследовательница объясняет: "Если лозунгом "ПиС" можно было бы иронически провозгласить "Костел, семья, сделаем Польшу большой снова", то, к примеру, Тшасковский на местных выборах в столице шел с призывом "Варшава для всех". И эта открытость прекрасно характеризует его".

Думаю, именно для партнеров из Евросоюза – это был бы идеальный кандидат. Он хорошо зарекомендовал себя еще со времен, когда представлял Польшу в Европарламенте и работал в МИД,

– резюмировала Ольга Консевич.

Анджей Дуда

Действующий президент и представитель правой консервативной политической идеи. Его партию "ПиС" можно назвать евроскептиками.

"Предвыборная кампания Дуды выглядела очень странно. Выпуски программы "Wiadomości" на TVP уже сравнивают с включениями из КНДР. Критически настроенная журналистское сообщество больше в шоке от того, что такое возможно на государственном канале и возникает вопрос, почему вещатель потратил деньги общества на агитацию" -, – отметила Ольга Консевич.

Действительно, просмотрев выпуски новостей, можно сделать только один вывод: "Дуда – правильный кандидат, а Тшасковский – нет".

"Польша защищена как никогда" / Cкриншот из телетрансляции польского телеканала

У кого больше шансов во втором туре

Второй тур президентских выборов в Польше должен состояться 12 июля. Главной интригой остается одно – кому достанутся голоса кандидатов, которые не попали в "финал".

Третье место занял уже упомянутый выше Шимон Головня (13,85%). Его избиратели это люди, которые голосовали против власти, поэтому они скорее будут поддерживать Тшасковского. Сам Головня не исключает, что поддерживает оппозиционера, но собирается предъявить ему свои требования.

Следует подчеркнуть, что для окончательной победы Дуде хватит и голосов ультраправого Кшиштофа Босака (6,75%). Идеологически "Конфедерация", которую представляет Босак, куда ближе к власти, чем к либеральной "Гражданской платформе".

Но "Конфедерация" уже заявила, что никого не поддержит во втором туре. Очевидно, что из-за конкуренции на правом фланге они не станут на сторону Дуды открыто. Поэтому их избирателям придется решать самостоятельно.

А Роберт Бедронь, который получил чуть более двух процентов, еще до первого тура заявил, что готов поддержать во втором именно Тшасковского.

Владислав Косиняк-Камыш, которого поддержали 2,37%, также собирается обсудить свое сотрудничество с Тшасковским.

В результате может оказаться, что Дуда и Тшасковский имеют равные шансы на победу. В день голосования 28 июня социологи провели еще одно исследование, которое показало, что во втором туре за Дуду могут проголосовать 45,4% поляков, тогда как за мэра Варшавы – 44,7%.

Интересные факты

Анджея Дуду поддержал Дональд Трамп . Президент Польши накануне дня выборов посетил Белый дом, где по-факту заручился поддержкой американского коллеги. Трудно сказать повлияло ли это на поляков, но такая поддержка в определенной степени может сыграть роль во втором туре.

. Президент Польши накануне дня выборов посетил Белый дом, где по-факту заручился поддержкой американского коллеги. Трудно сказать повлияло ли это на поляков, но такая поддержка в определенной степени может сыграть роль во втором туре. Поддержка ЛГБТ – стала чертой, разделяющей двух основных кандидатов на пост президента Польши . Дуда резко негативно высказался в отношении гомосексуалов, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Гомофобные заявления президента вызвали возмущение на Западе. В свою очередь, Рафал Тшасковский наоборот является поборником прав ЛГБТ-сообщества, однако, предпочел не педалировать эту тему, чтобы не потерять консервативных избирателей, а они ему нужны для победы.

. Дуда резко негативно высказался в отношении гомосексуалов, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Гомофобные заявления президента вызвали возмущение на Западе. В свою очередь, Рафал Тшасковский наоборот является поборником прав ЛГБТ-сообщества, однако, предпочел не педалировать эту тему, чтобы не потерять консервативных избирателей, а они ему нужны для победы. Голосование прошло при высокой активности избирателей . В частности, по состоянию на 17 часов явка составила 48 процентов, что значительно выше показателя в настоящее время по сравнению с предыдущими выборами в 2015 году. В целом явка составила 64,4%.

. В частности, по состоянию на 17 часов явка составила 48 процентов, что значительно выше показателя в настоящее время по сравнению с предыдущими выборами в 2015 году. В целом явка составила 64,4%. Как показывал опроса Ipsos, Анджей Дуда выиграл среди пенсионеров, безработных, а также среди сельских жителей. В частности, среди избирателей 50-59 лет, Дуда получил почти 52% голосов. Среди тех, кому больше шестидесяти – почти 60%. А вот мэра Варшавы гораздо лучше поддержали студенты и владельцы бизнеса. Важно, что едва ли не впервые явка среди польской молодежи (62%) оказалась выше, чем среди пенсионеров (56%).

50-59 лет, Дуда получил почти 52% голосов. Среди тех, кому больше шестидесяти – почти 60%. А вот мэра Варшавы гораздо лучше поддержали студенты и владельцы бизнеса. Важно, что едва ли не впервые явка среди польской молодежи (62%) оказалась выше, чем среди пенсионеров (56%). Из-за эпидемии коронавируса голосование было разрешено и через почту. Также в связи с пандемией COVID-19 выборы проводились в санитарном режиме: на участок можно было зайти только в маске, на входе были установлены санитайзеры, количество людей, одновременно находяшихся в помещении, было ограниченным.

Какой кандидат более выгоден Украине

Наконец об украинском интересе. Польшу всегда называли адвокатом Украины в Европе, однако за последние годы, в том числе за время президентства Анджея Дуды, отношения с нашими соседями ухудшились. Прежде всего в плоскости исторической памяти – ведь наши народы имеют долгую и непростую историю.

Кто бы ни победил на выборах президента в Польше, отношения останутся неизменными, убежден заместитель директора Совета по внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Польша продемонстрировала, что политика исторической памяти важна как для "ПиС" так и "Гражданской платформы". Однако ни одна политическая сила не будет прибегать к мелкому шантажу, как это делали в Венгрии,

– сказал Сергей Герасимчук в комментарии для сайта 24 канала.

Эксперт отмечает, что поляки заинтересованы в безопасности Украины и пр любом президенте будут поддерживать нашу страну на пути в ЕС, но и не будут забывать об исторических вопросах.