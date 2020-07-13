Курйозний випадок трапився під час проведення другого туру голосування на виборах президента Польщі. Ярослав Качинський, лідер правлячої партії "Право і справедливість", на виборчій дільниці зустрів свого "двійника" – фото зустрічі облетіло усі ЗМІ та соцмережі.

Голова правлячої польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський прийшов 12 липня голосувати у виборах нового глави держави, пише Onet.pl.

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Але на виборчій дільниці цього чекав кумедний, та, вочевидь, не надто приємний інцидент. Коли Качинський взяв бюлетень для голосування, до нього підбіг чоловік з маскою на обличчі.

І все б нічого, от тільки це не медична маска була, а фотопортрет самого Качинського. До того ж, на футболці невідомого чоловіка журналісти помітили напис: "Переможемо зло зі сміхом".

Фотографії інциденту облетіли польські ЗМІ та соціальні мережі. А Качинський, проголосувавши, категорично відмовився спілкуватися з пресою.



Це пан Ярослав Качинський / Фото з соцмереж

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А це пан Качинський та "пан Качинський" – фото, яке вже стало вірусним у Польщі / Взято з Onet.pl

Зауважимо, Ярослав Качинський – брат-близнюк президента Польщі 2005 – 2010 років Леха Качинського (загинув в авіакатастрофі під Смоленськом у Росі). Ярослава Качинського вважають одним із найвпливовіших політиків у Польщі.

Тим часом у Польщі за посаду президента змагаються чинний глава держави Анджей Дуда та кандидат від опозиції й мер Варшави Рафал Тшасковський. Останні екзитполи повідомили у TVP: Дуда має 50,8%, а Тшасковський – 49,2%.