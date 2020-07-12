Народного депутата Петра Порошенка звинуватили в "обнімашках" з Путіним. Зеленський переїхав на державну дачу, яку обіцяв віддати дітям. Імовірно, це стало наслідком того, що прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія вкрали зразки аналізів президента. Цього тижня соцмережі точно мали з чого посміятися.

Жарти й найсмішніші меми на ці й інші теми для вас зібрав 24 канал.

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Порошенко й Путін

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач опублікував записи, на яких є буцімто розмова Петра Порошенка й Володимира Путіна. У кінці бесіди президенти "тиснуть руку й обнімають" одне одного.

Хоча справжність цих записів викликає великі сумніви, це стало причиною для жартів у соціальних мережах. Петру Порошенку зокрема згадали, як він заклеїв Київ бордами з президентом Росії.

Вдало пожартували з цієї ситуції наші колеги з 5 каналу, який, задля справедливості зазначимо, і належить Петрові Порошенкові. Вони показали, наскільки легко можна зробити схожий запис розмови.

Зеленський переїхав на державну дачу

"Кортежі – на*уй, дачі – на*уй! Щоб простий вчитель жив, як президент, а президент – як простий вчитель", – заявив колись актор Володимир Зеленський. Через кілька років він стане президентом України, візьме свій президентський кортеж і разом з ним переїде в президентську дачу.

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Справжню причину переїзду вдалося з'ясувати журналістам сатиричного видання UaRewiev. Усе через те, що Володимир Зеленський в такий спосіб хоче набратися державницього духу, який залишив на дачі Віктор Ющенко.

Перед переїздом на державну дачу Володимир Зеленський здійснив візит на Волинь. Там теж усе було без зайвої розкоші – просто військові простими пластиковими пляшками, просто вигрібали калюжі.

Коли до тебе приїздить президент, то і трава має здаватися зеленішою, і дороги рівнішими, і навіть калюжі чистішими.

Шарій краде лайно

Втім з наших джерел стало відомо, що справжньою причиною переїзду президента було посилення його охорони. Подейкують, останнім часом за Володимиром Зеленським бігав якийсь маніяк з баночкою і ватною паличкою.

Проросійський блогер Анатолій Шарій зізнався, що цим маніяком є він, а також його прихильники. Отак просто – взяв і публічно зізнався, а потім передумав і видалив свій пост. Та скріни ж не горять.

Нікому не зрозумілі такі дії Анатолія Шарія, але це й не дивно – дії людини, яка полює на чуже лайно й справді важко спрогнозувати. Це можуть зробити лише жартівники у своїх мемах.

Якщо з Анатолієм Шарієм все зрозуміло вже давно, то нині декого стане по-справжньому шкода. Мова про тих людей, працівників силових структур, яким доведеться охороняти від Шарія лайно президента.

"Що не так з Анатолієм Шарієм?" – колись це питання підіймав наш колега Роман Вінтонів, більш відомий як "Майкл Щур". Втім тоді мовилося про проросійську пропаганду Шарія. Як з'ясувалося, найбільша проблема не зовсім в цьому.

Також традиційно підготував сюжет про найкумедніші меми тижня 24 канал. У ньому здебільшого мовиться про жарти, які були популярними цього тижня за межами України.

Кумедні меми минулого тижня: дивіться відео

На закінчення ми традиційно постимо котиків, але не цього разу. Для усіх, хто сумнівається, куди ж поїхати цього літа у відпустку, ловіть найкращу пораду від чудового актора Михайла Кукуюка.