Минулого тижня найбільше мережу підірвала колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка заявила про створення партії в купальнику. Також нагадали про себе Президент України Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін. Щоправда, у РФ було достатньо курйозів із поправками до конституції. Не менше смалив і "слуга народу" Олександр Дубінський.

Клітіна в купальнику та її партія

Скандально звільнена з посади заступника міністра інфраструктури Олександра Клітіна вирішила нагадати про себе. І як справжня борчиня з корупцією зробила це доволі ефектно. Політикиня, зокрема, записала відео із заявою про створення нової партії з красномовною назвою "Україна проти корупції". Більше того, постала вона перед своїми майбутніми виборцями у досить відвертому купальнику, виставивши свої принади напоказ.

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Я вирішила боротися за правду самотужки. Тому що на цих ідіотів у штанях точно надії немає. Я створюю свою партію "Україна проти корупції". Щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами. Вони думають, якщо у них у штанях щось є, – це достатньо для успіху та можна ображати жінок. Та жінки – в 100 разів розумніші та чесніші, ніж ви,

– заявила на кадрах Клітіна.

Також вона наголосила. що хоче розібратися з усіма корупціонерами та політичними проститутами. Тому і закликає приєднатися до своєї політсили всіх охочих.

Заява Клітіної в купальнику про створення партії "Україна проти корупції": дивіться відео

Звісно, на таку появу Клітіної у відвертому образі одразу ж відреагували в мережі. Зокрема, журналіст Роман Кравець підкреслив, якби Клітіна не була у відвертому купальнику, на її заяви ніхто б і увагу не звернув.

Пригадали користувачі й інші гучні висловлювання, проте вже за участю "слуг народу" Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, де вони бізнесвумен Тетяну Домбровську назвали корабельною сосною. Не забули і про секс-сканал із Богданом Яременком. Тож, їхусіх покликали до партії Клітіної.



Яременка, Арахамію та Корнієнка користувачі закликають вступити в партію Клітіної



Клітіна в купальнику, а Арахамія з Корнієнком – вже тут

Крім того, юзери зауважили, що Клітіна має "хороші перспективи", які навіть на стопкадрі видно. І насправді вона показала всім свої списки.



"Хороші песпективи" Клітіної

Чому Клітіна усім показала свої списки

Що ще пишуть користувачі та політики про відео Клітіної в купальнику

Пізніше Клітіна зізналася, що має не справжні груди, а силіконові імпланти. За її словами, у 40 років жіночі груди мають зовсім інший вигляд, плюс це допомогло їй позбутися дитячих комплексів. Але це вже зовсім інша історія.

Неочікувано Скандальна Клітіна змінила купальник і записала ще один ролик – для росіян: відео

Путін "обнулився", а Росія – ні

Весело було й минулого тижня в Росії. Тут голосували за так звані поправки до конституції. І, чомусь не дивно, більшість росіян їх підтримали. А відповідно до цих правок, Путін керуватиме Росією ще довго та остаточно тут став царем і богом.

З вищезазначеним голосуванням пробивати дно почали з самого початку. Так, у Горбанках Ленінградської області виборців зустрічали червоні прапори, погруддя Леніна та члени виборчої комісії у костюмах НКВС.

На виборчій дільниці у Горбунках поностальгувати за 1936 роком

Крім того, філологи помітили фейл у самих бюлетенях. Тут слово "конституція" вжито в неправильному відмінку. На бюлетенях написано: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". А за правилами й нормами російської мови замість "в Конституцию" мало б бути "к Конституции".

І на таке епічне голосування пустили Капітана Америку, Супермена та інших видатних героїв. Аде не всім проголосувати вдалося: наприклад, Кеп заявив, що його не пустили, бо він – "іноземне втручання".

Супергерої та інші епічні постаті під час голосування за поправки до конституції РФ

Не оминемо увагою і ще одне цікавеньке відео, а саме сюжет про "чесність" голосування на референдумі за нову конституцію. І все б нічого, проте пропагандисти випадково зняли момент фальсифікації результатів референдуму, а потім ще й вставили його в сюжет.

"Вкид" на голосуванні за нову конституцію в Росії: дивіться відео

Проте з цим конституціябєсієм усіх затьмарив сам господар Кремля. Перед голосуванням він звернувся до росіян із проханням прийти. Втім, через локацію та монтаж ролик миттєво став мемом.

Річ у тім, що на кадрах Путін виступав на тлі новозбудованого меморіалу радянському солдату у Ржевську. Водночас відео було побудовано так, що російський президент здавався вищим, аніж меморіал. Більше того, очільник Кремля випромінював дивне зелене світіння.

Правки до коституції РФ: дивіться відеозвернення Путін до росіян

Тому в мережі Путіна почали порівнювати з головним антагоністом у книгах про Гаррі Поттера – Волан-де-Мортом і нарекли його "Вован-де-Мортом". А меморіал на тлі якого він виступав порівняли з дементором.

Підбірка мемів про Вована-де-Морта

наша страна, наша конституция, наше решение pic.twitter.com/uz28eWhFzn — dk (@nchksx) June 30, 2020

Он и сам телепузик pic.twitter.com/gwkYwdgLTN — Александр Удальцов (@caiiiaU) June 30, 2020

Ще один конфуз Поправки до конституції Росії: пропагандисти сконфузилися з кадрами святкувань – відео

Зеленський знову скупався в морі: цього разу без червоних трусів і з іншим Андрюшою

Вирішив не зраджувати закладеним самим собою традиціям президент Володимир Зеленський. І під час візиту до Одеси він знову попірнав у морі. Щоправда, цього разу його супроводжував не Андрій Бодан (як минулого року), а чинний очільник ОПУ Андрій Єрмак. Крім того, був пан гарант не у яскравих червоних трусах.

Обережно гарант-правопорушник!



Зеленський @ZelenskyyUa перебуваючи у відпустці покупався з Єрмаком на пляжі Ланжерон в Одесі, хоча на цьому пляжі МОЗ заборонило купатися. pic.twitter.com/FmX8UYOBED — ЗеБєня (@ze_benya) July 5, 2020

У мережі ж на це відповіли, що Богдан тепер сумує за Зеленським і згадує, як їм було добре торік в Одесі.

ЕХ..Якими ж вони за рік нудними стали!!‍♂️Класичне чиновництво!! В чорних костюмах. На сонці!

От без Андрія Богдана - зовсім не «те кіно»! Немає усмішок, азарту, блиску в очах!! Відпустіть його хлопці на волю!! Ну не його це. Не його️ P.S. Між цими двома фото - рівно рік. pic.twitter.com/mtdeFil4jS — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) July 4, 2020

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Дубінський і "собачий рот" Смолія

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський знову видав. Цього разу він прийшов на проєкт "Право на владу", але оскандилася не у прямому ефірі. Щоб показати, який він гарний, Дубінський виклав допис про похід на ТБ. Але чомусь підписав його: "Їб*мо Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі". Після розголосу політик його видалив.



Допис Дубінського про "тупий собачий рот" / Скриншот

Проте у коментарях депутату написали, що він "зійшов з глузду". Також йому закинули, що "пуделю Коломойського" не гоже писати про собак.

Крім того, парламентаря навіть звинуватили в зоофілії.

Якщо ви не знаєте до нього стоп-слова, то попросіть Ігоря Валерійовича, щоб вигулював свого собаку за вимогами закону – на повідку й в наморднику,

– звернулися в соцмережах до Давида Арахамії.

Також поет Юрій Космина присвятив Дубінському вірш.

Сам вислів про "собачий рот" в українській політиці з'явився після повернення скандального заступника голови АП Януковича Андрія Портнова. У такий спосіб політик і юрист звернувся до працівників Генеральної прокуратури України, пообіцявши все те ж – "ви*бати собачий рот".



Першим про "собачий рот" заговорив Портнов / Скриншоти

Згодом висловлювання Портнова підхопив ще один скандальний політик Ілля Кива, який навіть назвав ініціатора диктаторських законів Януковича "класиком". Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" в такий спосіб висловився щодо відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Ілля Кива про "собачий рот": дивіться відео

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