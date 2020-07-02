1 липня у Росії відбувся основний етап голосування за поправки до конституції, яка майже увічнить правління Путіна. Свій голос проти (а може й за) захотіли віддати Капітан Америка, Супермен та інші видатні герої. Однак не всім проголосувати вдалося: наприклад, Кеп заявив, що його не пустили, бо він – "іноземне втручання".

Користувачі соцмереж у Росії публікують кумедні фото з виборчих дільниць, які засвідчують, що далеко не всі сприймають голосування за путінську конституцію серйозно. 24 канал зібрав для вас кілька найцікавіших.

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В Тюмені голосувати, наприклад, заявилася Рейвен (загалом – супергероїня коміксів DC Comics, а ця конкретно – героїня мультсеріалу "Юні титани"), яка традиційно бореться зі злом. І дійсно, бореться – адже голосувала у масці.



Рейвен віддала свій голос / Фото з соцмереж



На дільницю "супергероїня" прийшла навіть із квітами / Фото з соцмереж

Помітили біля дільниці для голосування й чи то Індіану Джонса, чи то Алана Гранта. У будь-якому випадку екстравагантний чолов'яга привів із собою невеличке стадо динозаврів.



За путінські поправки голосують лише динозаври / Фото з соцмереж

У підмосковному Красногорську на камери потрапив справжнісінький (насправді – ніт, і не дуже й схожий) Супермен.



Супермен по-російськи / Фото з соцмереж

У Москві супергероїв не знайшли. Тому жінка просто вдягла на голову… Щось. І пішла голосувати.



Супергероїня з антикоронавірусними суперсилами / Фото з соцмереж

А от Капітан Америка, який спробував теж проголосувати за поправки до конституції, зробити цього не зміг (ну, він так сам заявив). Мовляв, у дільницю його пропустили, але потім вирішили, що це "іноземне втручання" у російське голосування і бюлетень не видали.

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А це просто кіт. Йому теж треба починати розуміти, що таке голосування у Росії.



На жаль, не відомо, хто з них – кіт чи людина – прийшов голосувати / Фото з соцмереж