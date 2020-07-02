1 июля в России состоялся основной этап голосования за поправки к конституции, которая почти увековечит правление Путина. Свой голос против (а может и за) захотели отдать Капитан Америка, Супермен и другие выдающиеся герои. Однако не всем проголосовать удалось: например, Кэп заявил, что его не пустили, потому что он – "иностранное вмешательство".

Пользователи соцсетей в России публикуют забавные фото с избирательных участков, которые показывают, что далеко не все воспринимают голосование за путинскую конституцию серьезно. 24 канал собрал для вас несколько самых интересных.

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В Тюмени голосовать, например, заявилась Рейвен (в общем – супергероиня комиксов DC Comics, а эта конкретно – героиня мультсериала "Юные титаны"), которая традиционно борется со злом. И действительно, борется – ведь голосовала в маске.



Рейвен отдала свой голос / Фото из соцсетей



На участок "супергероиня" пришла даже с цветами / Фото из соцсетей

Заметили возле участка для голосования и то ли Индиану Джонса, то ли Алана Гранта. Как бы там ни было, экстравагантный мужчина привел с собой небольшое стадо динозавров.



За путинские поправки голосуют только динозавры / Фото из соцсетей

В подмосковном Красногорске на камеры попал настоящий (на самом деле – нет, и не очень даже похож) Супермен.



Супермен по-российски / Фото из соцсетей

В Москве супергероев не нашли. Поэтому женщина просто надела на голову... Что-то. И пошла голосовать.



Супергероиня с антикоронавирусными суперсилами / Фото из соцсетей

А вот Капитан Америка, который попытался тоже проголосовать за поправки к конституции, сделать этого не смог (ну, он так сам заявил). Мол, в участок его пропустили, но потом решили, что это "иностранное вмешательство" в российское голосования и бюллетень не выдали.

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А это просто кот. Ему тоже надо начинать понимать, что такое голосование в России.