"Иностранное вмешательство": в России не допустили к голосованию Капитана Америку
1 июля в России состоялся основной этап голосования за поправки к конституции, которая почти увековечит правление Путина. Свой голос против (а может и за) захотели отдать Капитан Америка, Супермен и другие выдающиеся герои. Однако не всем проголосовать удалось: например, Кэп заявил, что его не пустили, потому что он – "иностранное вмешательство".
Пользователи соцсетей в России публикуют забавные фото с избирательных участков, которые показывают, что далеко не все воспринимают голосование за путинскую конституцию серьезно. 24 канал собрал для вас несколько самых интересных.
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В Тюмени голосовать, например, заявилась Рейвен (в общем – супергероиня комиксов DC Comics, а эта конкретно – героиня мультсериала "Юные титаны"), которая традиционно борется со злом. И действительно, борется – ведь голосовала в маске.
Рейвен отдала свой голос / Фото из соцсетей
На участок "супергероиня" пришла даже с цветами / Фото из соцсетей
Заметили возле участка для голосования и то ли Индиану Джонса, то ли Алана Гранта. Как бы там ни было, экстравагантный мужчина привел с собой небольшое стадо динозавров.
За путинские поправки голосуют только динозавры / Фото из соцсетей
В подмосковном Красногорске на камеры попал настоящий (на самом деле – нет, и не очень даже похож) Супермен.
Супермен по-российски / Фото из соцсетей
В Москве супергероев не нашли. Поэтому женщина просто надела на голову... Что-то. И пошла голосовать.
Супергероиня с антикоронавирусными суперсилами / Фото из соцсетей
А вот Капитан Америка, который попытался тоже проголосовать за поправки к конституции, сделать этого не смог (ну, он так сам заявил). Мол, в участок его пропустили, но потом решили, что это "иностранное вмешательство" в российское голосования и бюллетень не выдали.
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А это просто кот. Ему тоже надо начинать понимать, что такое голосование в России.
К сожалению, неизвестно, кто из них – кот или человек – пришел голосовать / Фото из соцсетей