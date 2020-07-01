В России решили снять сюжет о "честности" голосования на референдуме по новой конституции. Впрочем пропагандисты сами не поняли, как случайно сняли момент фальсификации результатов референдума, а потом еще и вставили его в сюжет.

Вскоре после обращений видео с пропагандистским сюжетом удалили, но его еще до этого распространили в соцсетях, пишет 24 канал.

К слову Фейл века: на референдуме в России сделали ошибку в единственном вопросе бюллетеня

Вся абсурдность этой ситуации заключается в том, что кадр с манипуляцией на референдуме попал в сюжет о его "невероятной честности". Сюрреализм по-русски, так сказать.

На видео, когда журналистка рассказывает о том, насколько "честно и прозрачно" проходит голосование, один из членов избирательной комиссии забрасывает в урну целую кипу бюллетеней, что является нарушением. Журналисты называют это "вбросом".

"Вброс" на голосовании за новую конституцию в России: смотрите видео

Сюжет о "честном" референдуме с моментом вброса – это все равно, что подготовить сюжет о российских военных, которых нет на Донбассе, а для подтверждения взять комментарий у российского военного на Донбассе.