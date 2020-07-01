У Росії вирішили зняти сюжет про "чесність" голосування на референдумі за нову конституцію. Втім пропагандисти самі не зрозуміли, як випадково зняли момент фальсифікації результатів референдуму, а потім ще й вставили його в сюжет.

Згодом після звернень відео з пропагандистським сюжетом видалили, але його ще до цього поширили у соцмережах, пише 24 канал.

До слова Фейл століття: на референдумі в Росії зробили помилку в єдиному питанні бюлетеня

Уся абсурдність цієї ситуації полягає в тому, що кадр з маніпуляцією на референдумі потрапив у сюжет про його "неймовірну чесність". Сюрреалізм по-російськи, так би мовити.

На відео, коли журналістка розповідає про те, наскільки "чесно й прозоро" проходить голосування, один з членів виборчої комісії закидує в урну цілий стос бюлетенів, що є порушенням. Журналісти називають це "вкидом".

"Вкид" на голосуванні за нову конституцію в Росії: дивіться відео

Сюжет про "чесний" референдум з моментом вкиду – це все одно, що підготувати сюжет про російських військових, яких нема на Донбасі, а для підтвердження взяти коментар у російського військового на Донбасі.