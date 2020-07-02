Верховна Рада України 2 липня вже третій день поспіль розглядала законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Процес розгляду виявився доволі виснажливим, а особливо для одного зі "слуг народу" Ореста Саламахи, який заснув просто в сесійній залі.

Депутат обрав для цього колону сесійної зали, позаду якої й задрімав, повідомляє видання Zaxid.net.

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Близько 10 години ранку, тобто просто одразу після початку пленарного засідання, Саламаха покинув своє робоче місце й намагався сховатися позаду колон. Втім там його помітили журналісти.

Там депутат провів понад годину. Що цікаво, за цей час його карточка навіть встигла один раз проголосувати "за". Це було під час розгляду правки його колеги Дмитра Качури. Втім парламент її не підтримав.



Орест Саламаха під час засідання Верховної Ради / фото Zaxid.net

Що відомо про Ореста Саламаху

Він є народним депутатом України від фракції "Слуга народу". До Верховної Ради балотувався як мажоритарник у Львівській області по окрузі з центром у місті Дрогобичі.

На виборах президента України у 2019 році був довіреною особою кандидата Володимира Зеленського. Сам парламентар родом зі Львова.