Верховна Рада України 2 липня продовжила розглядати поправки до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу. Курйозний момент трапився, коли депутат від "Голосу" Ярослав Железняк відстоював свої правки, а спікер Дмитро Разумков не міг розчути їхні номери.

Кумедний момент трапився під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради, а помітили його журналісти 24 каналу.

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Курйозний діалог між Железняком і Разумковим:

Железняк: Я буду наполягати зараз лише на одній своїй правці під номером сто шістдесят дев'ять. Вона дозволяє забрати гральні автомати з трьох і чотирьохзіркових готелів.

Разумков: Ще раз. Правку на підтвердження – номер?

Железняк: Зараз ми голосуємо мою правку сто шістдесят дев'ять. Щоб прибрати гральні автомати з готелів.

Разумков: Сто вісімдесят дев'ять?

Железняк: Сто шістдесят дев'ять!

Разумков: Сто шістдесят п'ята?

Железняк: Дев'ять! дев'ять!

Разумков: Сто шістдесят дев'ята? Добре.

Ми, звісно ж, знаємо, що за класикою жанру, Дмитро Разумков мав би повідомити, що "ой, не чує спікер". Втім він натомість запитав про позицію комітету щодо цієї правки.

Курйозний розмова між Разумковим і Железняком: дивіться відео

Оригінальний мем: десять – ні, дев'ять

В оригіналі цієї історії є вже популярна навіть за межами України розмова пенсіонерки й поліцейського, що приймав виклики. Бабуся зателефонувала до поліції, аби уточнити, котра година, але ніяк не могла розчути.

Замість числа десять пенсіонерці вчувалося дев'ять. Тому поліцейському доводилося повторювати одне й те ж слово багато разів. Місцями він навіть починав кричати, але залишався ввічливим.

Телефонна розмова пенсіонерки й поліцейського: дивіться відео