Верховная Рада Украины 2 июля продолжила рассматривать поправки в законопроект о легализации игорного бизнеса. Курьезный момент случился, когда депутат от "Голоса" Ярослав Железняк отстаивал свои правки, а спикер Дмитрий Разумков не мог расслышать их номера.

Забавный момент произошел во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады, а заметили его журналисты 24 канала.

Интересно Планирование алкопати и поедание рыбы: чем занимаются нардепы в Раде – фото

Курьезный диалог между Железняком и Разумковым:

Железняк: Я буду настаивать только на одной своей правке под номером сто шестьдесят девять. Она позволяет убрать игровые автоматы из трех- и четырехзвездочных отелей.

Разумков: Еще раз. Правку в подтверждение – номер?

Железняк: Сейчас мы голосуем мою правку сто шестьдесят девять. Чтобы убрать игровые автоматы с отелей.

Разумков: Сто восемьдесят девять?

Железняк: Сто шестьдесят девять!

Разумков: Сто шестьдесят пятая?

Железняк: Девять! Девять!

Разумков: Сто шестьдесят девятая? Ладно.

Мы, конечно же, знаем, что по классике жанра, Дмитрий Разумков должен был бы сообщить, что "ой, не слышит спикер". Впрочем он взамен спросил о позиции Комитета относительно этой правки.

Курьезный разговор между Разумковым и Железняком: смотрите видео

Оригинальный мем: десять – нет, девять

В оригинале этой истории – уже популярный даже за пределами Украины разговор пенсионерки и полицейского, который принимал вызовы. Бабушка позвонила в полицию, чтобы уточнить, который час, но никак не могла расслышать.

Вместо числа десять пенсионерке слышалось девять. Поэтому полицейскому приходилось повторять одно и то же слово много раз. Местами он даже начинал кричать, но оставался вежливым.

Телефонный разговор пенсионерки и полицейского: смотрите видео