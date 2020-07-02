Пять – нет, девять: Разумков в Раде случайно спародировал популярный мем – видео
Верховная Рада Украины 2 июля продолжила рассматривать поправки в законопроект о легализации игорного бизнеса. Курьезный момент случился, когда депутат от "Голоса" Ярослав Железняк отстаивал свои правки, а спикер Дмитрий Разумков не мог расслышать их номера.
Забавный момент произошел во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады, а заметили его журналисты 24 канала.
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Курьезный диалог между Железняком и Разумковым:
Железняк: Я буду настаивать только на одной своей правке под номером сто шестьдесят девять. Она позволяет убрать игровые автоматы из трех- и четырехзвездочных отелей.
Разумков: Еще раз. Правку в подтверждение – номер?
Железняк: Сейчас мы голосуем мою правку сто шестьдесят девять. Чтобы убрать игровые автоматы с отелей.
Разумков: Сто восемьдесят девять?
Железняк: Сто шестьдесят девять!
Разумков: Сто шестьдесят пятая?
Железняк: Девять! Девять!
Разумков: Сто шестьдесят девятая? Ладно.
Мы, конечно же, знаем, что по классике жанра, Дмитрий Разумков должен был бы сообщить, что "ой, не слышит спикер". Впрочем он взамен спросил о позиции Комитета относительно этой правки.
Курьезный разговор между Разумковым и Железняком: смотрите видео
Оригинальный мем: десять – нет, девять
В оригинале этой истории – уже популярный даже за пределами Украины разговор пенсионерки и полицейского, который принимал вызовы. Бабушка позвонила в полицию, чтобы уточнить, который час, но никак не могла расслышать.
Вместо числа десять пенсионерке слышалось девять. Поэтому полицейскому приходилось повторять одно и то же слово много раз. Местами он даже начинал кричать, но оставался вежливым.
Телефонный разговор пенсионерки и полицейского: смотрите видео