Верховная Рада Украины 2 июля уже третий день подряд рассматривала законопроект о легализации игорного бизнеса. Процесс рассмотрения оказался довольно изнурительным, особенно для одного из "слуг народа" Ореста Саламахи, который заснул прямо в сессионном зале.

Депутат выбрал для этого колонну сессионного зала, позади которой и задремал, сообщает издание Zaxid.net.

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Около 10 часов утра, то есть просто сразу после начала пленарного заседания, Саламаха покинул свое рабочее место и пытался скрыться позади колонн. Впрочем там его заметили журналисты.

Там депутат провел более часа. Что интересно, за это время его карточка даже успела один раз проголосовать "за". Это было во время рассмотрения поправки его коллеги Дмитрия Качуры. Впрочем парламент ее не поддержал.

Орест Саламаха во время заседания Верховной Рады / фото Zaxid.net

Что известно об Оресте Саламахе

Он является народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа". В Верховную Раду баллотировался как мажоритарщик во Львовской области по округу с центром в городе Дрогобыче.

На выборах президента Украины в 2019 году был доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского. Сам парламентарий родом из Львова.