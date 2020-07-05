На прошлой неделе больше всего сеть взорвала бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая стоя в купальнике заявила о создании партии. Также напомнили о себе Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин. Правда, в РФ было достаточно курьезов с поправками к конституции. Не меньше отжигал и "слуга народа" Александр Дубинский.

Клитина в купальнике и ее партия

Скандально уволенная с должности заместителя министра инфраструктуры Александра Клитина решила напомнить о себе. И как настоящий борец с коррупцией сделала это довольно эффектно. Политик, в частности, записала видео с заявлением о создании новой партии с красноречивым названием "Украина против коррупции". Более того, предстала перед своими будущими избирателями в достаточно откровенном купальнике, выставив свои прелести напоказ.

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Я решила бороться за правду в одиночку. Потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции". Чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами. Они думают, если у них в штанах что-то есть, – этого достаточно для успеха и можно оскорблять женщин. Но женщины – в 100 раз умнее и честнее, чем вы,

– заявила на кадрах Клитина.

Также она подчеркнула. что хочет разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Поэтому и призывает присоединиться к своей политсиле всех желающих.

Заявление Клитиной в купальнике о создании партии "Украина против коррупции": смотрите видео

Конечно, на такое появление Клитиной в откровенном образе сразу же отреагировали в сети. В частности, журналист Роман Кравец подчеркнул, если бы Клитина не была в откровенном купальнике, на ее заявления никто бы и внимание не обратил.

Вспомнили пользователи и другие громкие высказывания, однако уже с участием "слуг народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко – бизнесвумен Татьяну Домбровскую они назвали корабельной сосной. Не забыли и о секс-сканале с Богданом Яременко. Поэтому их позвали в партию Клитиной.



Яременко, Арахамию и Корниенко пользователи призывают вступить в партию Клитиной



Клитина в купальнике, а Арахамия с Корниенко – уже здесь

Кроме того, юзеры отметили, что Клитина имеет "хорошие перспективы", которые даже на стопкадре видны. И она показала всем свои списки.



"Хорошие перспективы" Клитиной

Почему Клитина всем показала свои списки

Что еще пишут пользователи и политики о видео Клитиной в купальнике

Позже Клитина призналась, что у нее не настоящая грудь, а силиконовые импланты. По ее словам, в 40 лет женская грудь имеют совсем другой вид, плюс это помогло ей избавиться от детских комплексов. Но это уже совсем другая история.

Неожиданно Скандальная Клитина сменила купальник и записала еще один ролик – для россиян: видео

Путин "обнулился", а Россия – нет

Весело было и на прошлой неделе в России. Здесь голосовали за так называемые поправки к конституции. И почему-то неудивительно, что большинство россиян их поддержали. А согласно этим поправкам Путин будет руководить Россией еще долго и окончательно стал царем и богом.

С вышеупомянутым голосованием пробивать дно начали с самого начала. Так, в Горбунках Ленинградской области избирателей встречали красные флаги, бюст Ленина и члены избирательной комиссии в костюмах НКВД.



На избирательном участке в Горбунках ностальгировали по 1936 году

Кроме того, филологи заметили фейл в самих бюллетенях. Здесь слово "конституция" употреблено в неправильном падеже. На бюллетенях написано: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". А по правилам и нормам русского языка вместо "в Конституцию" должно быть "к Конституции".

На такое эпическое голосование пустили Капитана Америку, Супермена и других выдающихся героев. Но не всем удалось проголосовать: например, Капитан заявил, что его не пустили, потому что он – "иностранное вмешательство".

Супергерои и другие эпические фигуры во время голосования за поправки к конституции РФ

Не обойдем вниманием и еще одно интересное видео, а именно сюжет про "честность" голосования на референдуме за новую конституцию. И все бы ничего, однако пропагандисты случайно сняли момент фальсификации результатов референдума, а потом еще и вставили его в сюжет.

"Вброс" на голосовании за новую конституцию в России: смотрите видео

Однако с этим конституциебесием всех затмил сам хозяин Кремля. Перед голосованием он обратился к россиянам с просьбой прийти. Впрочем, из-за локации и монтажа ролик мгновенно стал мемом.

Дело в том, что на кадрах Путин выступал на фоне нового мемориала советскому солдату в Ржевске. Вместе с тем видео было снятоо так, что российский президент казался выше, чем мемориал. Более того, глава Кремля излучал странное зеленое свечение.

Правки к конституции РФ: смотрите видеообращение Путин к россиянам

Поэтому в сети Путина стали сравнивать с главным антагонистом в книгах про Гарри Поттера – Волан-де-Мортом и нарекли его "Вован-де-Мортом". А мемориал, на фоне которого он выступал, сравнили с дементором.

Подборка мемов про Вована-де-Морта

наша страна, наша конституция, наше решение pic.twitter.com/uz28eWhFzn — dk (@nchksx) June 30, 2020

Он и сам телепузик pic.twitter.com/gwkYwdgLTN — Александр Удальцов (@caiiiaU) June 30, 2020

Еще один конфуз Поправки к конституции России: пропагандисты оконфузились с кадрами празднований – видео

Зеленский снова искупался в море: на этот раз без красных трусов и с другим Андрюшей

Решил не изменять заложенным самим собой традициям президент Владимир Зеленский. И во время визита в Одессу он снова понырял в море. Правда, на этот раз его сопровождал не Андрей Бодан (как в прошлом году), а действующий глава ОПУ Андрей Ермак. Кроме того, был господин гарант не в ярких красных трусах.

Обережно гарант-правопорушник!



Зеленський @ZelenskyyUa перебуваючи у відпустці покупався з Єрмаком на пляжі Ланжерон в Одесі, хоча на цьому пляжі МОЗ заборонило купатися. pic.twitter.com/FmX8UYOBED — ЗеБєня (@ze_benya) July 5, 2020

В сети же на это ответили, что Богдан теперь скучает по Зеленскому и вспоминает, как им было хорошо в прошлом году в Одессе.

ЕХ..Якими ж вони за рік нудними стали!!‍♂️Класичне чиновництво!! В чорних костюмах. На сонці!

От без Андрія Богдана - зовсім не «те кіно»! Немає усмішок, азарту, блиску в очах!! Відпустіть його хлопці на волю!! Ну не його це. Не його️ P.S. Між цими двома фото - рівно рік. pic.twitter.com/mtdeFil4jS — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) July 4, 2020

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Дубинский и "собачий рот" Смолия

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский опять выдал. На этот раз он пришел на проект "Право на власть", но оскандилася не в прямом эфире. Чтобы показать, какой он хороший, Дубинский выложил сообщение о походе на ТВ. Но почему-то подписал его: "Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире". После огласки политик его удалил.



Сообщение Дубинского про "тупой собачий рот" / Скриншот

Однако в комментариях депутату написали, что он "сошел с ума". Также ему напомнили, что "пуделю Коломойского" негоже писать о собаках.

Кроме того, парламентария даже обвинили в зоофилии.

Если вы не знаете к нему стоп-слова, то попросите Игоря Валерьевича, чтобы выгуливал свою собаку по требованиям закона – на поводке и в наморднике,

– обратились в соцсетях к Давиду Арахамии.

Также поэт Юрий Космина посвятил Дубинскому стихотворение.

Само высказывание про "собачий рот" в украинской политике появилось после возвращения скандального заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова. Таким образом политик и юрист обратился к работникам Генеральной прокуратуры Украины, пообещав все то же – "вы*бать собачий рот".



Первым про "собачий рот" заговорил Портнов / Скриншоты

Впоследствии высказывания Портнова подхватил еще один скандальный политик Илья Кива, который даже назвал инициатора диктаторских законов Януковича "классиком". Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" таким образом высказался относительно отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Илья Кива про "собачий рот": смотрите видео

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