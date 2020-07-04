Пропагандисты российского государственного "Первого канала", демонстрируя как в регионах РФ отмечают принятие поправок к конституции, использовали кадры 2017 года. Говорится о праздновании Дня республики Саха (Якутия).

"Первый канал" в очередной раз поймали на фейке

В выпуске новостей пропагандисты показали сюжет, как в регионах России и в оккупированном Крыму отмечают принятие поправок к конституции РФ. А когда дошло до кадров из Якутии, то почему-то так называемые журналисты решили использовать видео 2017 года, а именно с празднований Дня республики Саха. Об этом сообщает 24 канал.

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Смотрите пропагандистский сюжет российского "Первого канала" о праздновании принятия поправок к конституции РФ

На нем жители республики в национальных костюмах будто выстроились в рамках общероссийской акции "Мы вместе". Прокремлевская пропаганда взяла себе на вооружение кадры с высоты птичьего полета.

Заметили такой конфуз пропагандистов местные сайты. Так, в репортаже на "Первом канале" говорилось, что акцию в честь принятия поправок устроили активисты Общероссийского народного фронта. Но в региональном отделении ОНФ журналистам из Якутии заявили, что они не устраивали никаких праздничных мероприятий.

После огласки "Первый канал" удалил новость и фрагмент сюжета с сайта.

Смотрите видео со Дня республики Саха в 2017 году