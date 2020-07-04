Пропагандисти російського державного "Першого каналу", демонструючи, як у регіонах РФ відзначають ухвалення поправок до конституції, використали кадри з 2017 року. Мовиться про святкування Дня Республіки Саха (Якутія).

"Перший канал" укотре спіймали на фейку

У випуску новин пропагандисти показали сюжет, як у регіонах Росії та в окупованому Криму відзначають ухвалення поправок до конституції РФ. А коли дійшло до кадрів із Якутії, то чомусь так звані журналісти вирішили використати відео з 2017 року, а саме зі святкувань Дня Республіки Саха. Про це повідомляє 24 канал.

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Дивіться пропагандистський сюжет російського "Першого каналу" про відзначення правок до констиуції РФ

На ньому жителі республіки в національних костюмах начебто вишикувалися в межах загальноросійської акції "Ми разом". Прокремлівська пропаганда взяла собі на озброєння кадри з висоти пташиного польоту.

Помітили такий конфуз пропагандистів місцеві сайти. Так, у репортажі на "Першому каналі" мовилося, що акцію на честь ухвалення поправок влаштували активісти Загальноросійського народного фронту. Але в регіональному відділенні ОНФ журналістам із Якутії заявили, що вони не влаштовували жодних святкових заходів.

Після розголосу "Перший канал" видалив новину та фрагмент сюжету з сайту.

Дивіться відео з Дня Республіки Саха в 2017 році