Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая ранее оказалась в центре интим-скандала и объявила о создании своей политической партии, сняла новое видео. В ролике она обратилась к россиянам.

Новое видео Клитиной

Клітіна назвала социальным экспериментом общения с украинскими СМИ, себя же нарекла "инопланетянином". Новое видео женщина опубликовала на своем канале в ютубе, пишет 24 канал.

Читайте также Александра Клитина создает свою партию: биография чиновницы, которую уволили после интим-скандала

Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ,

– заявила Клитина.

И добавила, что в этот раз будет разговаривать на русском. Ведь понимает, что эта история важна и для россиян. Экс-заместитель министра убеждена, что для жителей государства-оккупанта она тоже звезда. Поэтому должна рассказать немного о своей истории.

Женщина заявила, что не понимает, почему людей интересует лишь унижение друг друга. По мнению Клитиной, следовало бы больше говорить об экологии и"политической проституции".

Терять нечего

Бывшая чиновница отметила, что после этого ей уже нечего терять.

"Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я пол года не могла найти работу, а когда нашла – была вынуждена это скрывать", – пожаловалась женщина.

К слову, новое видео Клитина тоже записала в купальнике, однако в другом.

Клитина записала новый ролик: смотрите видео

Обратите внимание! Недавно экс-чиновница сделала несколько скандальных заявлений в телеэфирах. В одном из них Клитина оконфузилась, потому что не смогла вспомнить название телеканала, а на другом рассказывала о депутатах и членах.

К теме Настоящие или силиконовые: Александра Клитина сделала признание о своей груди

Партия Клитиной: что известно

30 июня Клитина в купальнике заявила, что создает партию "Украина против коррупции". По ее словам, причина – "на этих идиотов в штанах точно надежды нет, а цель политсилы – "разобраться наконец с этими политическими проститутами".

Свой откровенный наряд женщина объяснила тем, что мужчины в Украине должны привыкать, что красивая женщина может одновременно быть и решительной, и умной.

Что известно об интиме-скандале с Клитиной