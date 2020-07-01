Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина сделала несколько скандальных заявлений в телеэфирах. В одном из них Клитина оконфузилась, потому что не смогла вспомнить название телеканала, а на другом рассказывала о депутатах и членах.

Так, Клитина побывала в эфире телеканала "Апостроф TV" на программе "Все по беспределу". Отвечая на вопрос ведущей, почему за 3 дня Клитина изменила свою позицию и согласилась прийти в студию, политик назвала телеканал "медийной помойкой". При этом Клитина не смогла сказать, на каком именно канале находится, свидетельствует соответствующая видеозапись.

Читайте также Настоящие или силиконовые: Александра Клитина сделала признание о своей груди

Заявление Клитиной о телеканале

"Я работала в космическом агентстве, и они меня просили не приходить. Потому что они считают ваш телеканал медийной помойкой. Так они мне сказали. Извините, цитирую. Буду говорить вам правду. Пресс-секретарь космического агентства сказала, что ваш канал – это помойка", – заявила Клитина.

Как называется ваш канал? Так скажите, как ваш канал называется... Я не знаю, где я нахожусь. В прямом эфире. Давайте, хайпаните,

– добавила политикиня.

Смотрите видео с Клитиной на телеканале "Апостроф TV":

Заявление Клитиной о членах

Еще в одном телеинтервью Клитина заявила, что депутаты думают только "о членах".

Они считают меня проституткой. Пусть смеются. Это я над ними смеюсь над этими депутатами, которые думают только о членах... каких-то, блин, извините, частях тела,

– сказала политик.

Читайте также Александра Клитина создает свою партию: биография чиновницы, которую уволили после интим-скандала

Она также заявила, что не является "политической проституткой", потому что не имеет спонсоров.

"Я сама – Александра Клитина – против этих политических проститутов", – подчеркнула политик.

Смотрите видео, где Клитина рассказывает о своем отношении к депутатам:

Что известно о партии Клитиной

30 июня одетая в откровенный купальник Клитина заявила, что создает партию "Украина против коррупции". По ее словам, причина такого шага – "на этих идиотов в штанах точно надежды нет", а цель политсилы – "разобраться наконец с этими политическими проститутами".

Свое обращение именно в купальнике Клитина объяснила тем, что мужчины в Украине должны привыкать, что красивая женщина может одновременно быть и решительной, и умной.

Что известно об интим-скандале с Клитиной