Я сміюся з цих депутатів, які думають тільки про члени: Клітіна зробила заяву в прямому ефірі
Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна зробила кілька скандальних заяв у телеефірах. В одному з них Клітіна осоромилася, бо не змогла пригадати назву телеканалу, а на іншому розповідала про депутатів і члени.
Так, Клітіна побувала в ефірі телеканалу "Апостроф TV" на програмі "Все по бєспрєдєлу". Відповідаючи на запитання ведучої, чому за 3 дні Клітіна змінила свою позицію і погодилася прийти в студію, політикиня назвала телеканал "медійним смітником". При цьому Клітіна не змогла сказати, на якому саме каналі перебуває, свідчить відповідний відеозапис.
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Заява Клітіної про телеканал
"Я працювала в космічному агентстві, і вони мене просили не приходити. Тому що вони вважають ваш телеканал медійним смітником. Так вони мені сказали. Вибачте, цитую. Буду говорити вам правду. Прессекретар космічного агентства сказала, що ваш канал – це смітник", – заявила Клітіна.
Як називається ваш канал? Так скажіть, як ваш канал називається... Я не знаю, де я перебуваю. В прямому ефірі. Давайте, хайпаніть,
– додала політикиня.
Дивіться відео з Клітіною на телеканалі "Апостроф TV":
Заява Клітіної про члени
Ще в одному телеінтерв'ю Клітіна заявила, що депутати думають тільки "про члени".
Вони вважають мене повією. Нехай сміються. Це я з них сміюся з цих депутатів, які думають тільки про члени... якісь, блін, вибачте, частини тіла,
– сказала політикиня.
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Вона також заявила, що не є "політичною проституткою", бо не має спонсорів.
"Я сама – Олександра Клітіна – проти цих політичних проститутів", – наголосила політикиня.
Дивіться відео, де Клітіна розповідає про своє ставлення до депутатів:
Що відомо про партію Клітіної
- 30 червня вдягнена у відвертий купальник Клітіна заявила, що створює партію "Україна проти корупції". За її словами, причина такого кроку – "на цих ідіотів у штанях точно надії немає", а мета політсили – "розібратися нарешті з цими політичними проститутами".
- Своє звернення саме в купальнику Клітіна пояснила тим, що чоловіки в Україні мають звикати, що красива жінка може водночас бути і рішучою, і розумною.
Що відомо про інтим-скандал з Клітіною
- Восени 2019 року нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови нардепів від "Слуги народу". У розмові була згадка про те, що начебто Клітіна отримала свою посаду в Мінінфраструктури через ліжко.
- Невдовзі пранкер Джокер запитав у Клітіної, чи зможе вона "потягнути міністерство", тому що "Владом (міністром інфраструктури Криклієм – 24 канал) не задоволений Вова". Клітіна відповіла, що змогла б і розкритикувала міністра інфраструктури.
- Після цього Криклій ініціював звільнення Клітіної через падіння довіри до чиновниці.