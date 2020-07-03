Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка раніше опинилася в центрі інтим-скандалу та оголосила про створення своєї політичної партії, зняла нове відео. У ролику вона звернулася до росіян.

Нове відео Клітіної

Клітіна назвала соціальним експериментом спілкування з українськими ЗМІ, себе ж нарекла "інопланетянином". Нове відео жінка опублікувала на своєму каналі в ютубі, пише 24 канал.

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Ви знаєте, я вирішила зробити соціальний експеримент: уявити, що я інопланетянин, і спробувати контактувати з нашими українськими ЗМІ,

– заявила Клітіна.

Та додала, що цього разу розмовлятиме російською. Адже розуміє, що ця історія важлива і для росіян. Ексзаступниця міністра переконана, що для жителів держави-окупанта вона теж зірка. Тому має розповісти трохи про свою історію.

Жінка заявила, що не розуміє, чому людей цікавить лише приниження один одного. На думку Клітіної, варто було б більше говорити про екологію і "політичну проституцію".

Втрачати нічого

Колишня чиновниця наголосила, що після цього їй вже нічого втрачати.

"Мене звільнили з Міністерства інфраструктури, тому що я намагалася боротися з корупцією. Мене так облили брудом, що я пів року не могла знайти роботу, а коли знайшла – була змушена це приховувати", – поскаржилася жінка.

До слова, нове відео Клітіна теж записала в купальнику, однак в іншому.

Клітіна записала новий ролик: дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно ексчиновниця зробила кілька скандальних заяв у телеефірах. В одному з них Клітіна осоромилася, бо не змогла пригадати назву телеканалу, а на іншому розповідала про депутатів і члени.

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Партія Клітіної: що відомо

30 червня Клітіна у купальнику заявила, що створює партію "Україна проти корупції". За її словами, причина – "на цих ідіотів у штанях точно надії немає", а мета політсили – "розібратися нарешті з цими політичними проститутами".

Своє відверте вбрання жінка пояснила тим, що чоловіки в Україні мають звикати, що красива жінка може водночас бути і рішучою, і розумною.

Що відомо про інтим-скандал з Клітіною