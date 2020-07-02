Ностальгия по 1936-му: в России во время "обнуления" Путина пробили очередное дно – фото
Красные флаги, бюст Ленина, члены избирательной комиссии в костюмах НКВД - так избирателей за поправки в Конституцию России встречали в селе Горбунки в Ленинградской области. Инициаторы сталинского дизайна избирательного участка решили "организовать праздник" для избирателей и вместе "поностальгировать по 1936 году".
Ностальгировать по временам сталинских репрессий – вообще любимое дело россиян. В Горбунках очень постарались: на участке развесили еще и агитплакаты с лозунгами "Темп – только ударный!", "Колхоз – дело добровольное" и тому подобное. О советском креативе написало издание "Бумага".
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Хоть блинов с лопаты никто на этот раз не предлагал, но жители села все же были изрядно утешены. В соцсетях они хвастались, что на избирательных участках могли сфотографироваться с НКВДшником и физкультурником.
Участок в России / Фото "Бумага"
Да и члены избирательной комиссии утверждают, что якобы получили множество одобрений и положительных оценок "своего "дизайнерского" решения.
На российском участке ностальгировали по сталинским временам / Фото "Бумага"
Жители села, говорят, были в восторге от этого "действа" / Фото "Бумага"
Изменения в Конституцию РФ: коротко
- В России 1 июля прошло основное голосование относительно изменений в Конституцию. 77,92% граждан проголосовали за предложенные Владимиром Путиным поправки.
- Поправки в основной закон РФ были инициированы еще в январе 2020 года.
- Поправки предусматривают обнуление президентских сроков. Это позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства.
- Кроме того, у президента будет больше власти, а у премьера и правительства – меньше.