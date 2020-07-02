Ностальгія за 1936-им: у Росії під час "обнулення" Путіна пробили чергове дно – фото
Червоні прапори, погруддя Леніна, члени виборчої комісії у костюмах НКВС – так виборців за поправки до конституції Росії зустрічали в селі Горбунки у Ленінградській області. Ініціатори сталінського дизайну виборчої дільниці вирішили "організувати свято" для виборців та разом "поностальгувати за 1936 роком".
Ностальгувати за часами сталінських репресій – взагалі улюблена справа росіян. У Горбунках постаралися неабияк: на дільниці розвісили ще й агітплакати з гаслами "Темп – тільки ударний!", "Колгосп – справа добровільна" тощо. Про радянський креатив написало видання "Бумага".
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Хоч млинців із лопати ніхто цього разу не пропонував, та жителі села все ж були неабияк втішені. У соцмережах вони хвалилися, що на виборчих дільницях могли сфотографуватися з НКВСівцем і фізкультурником.
Дільниця в Росії / Фото "Бумага"
Та й члени виборчої комісії стверджують, що нібито отримали "безліч схвалень і позитивних оцінок "свого "дизайнерського" рішення.
На російській дільниці ностальгували за сталінськими часами / Фото "Бумага"
Мешканці села, кажуть, були у захваті від цього "дійства" / Фото "Бумага"
Зміни до конституції РФ: коротко
- У Росії 1 липня пройшло основне голосування щодо змін до конституції. 77,92% громадян проголосували за запропоновані Володимиром Путіним поправки.
- Поправки до основного закону РФ були ініційовані ще у січні 2020 року.
- Поправки передбачають обнулення президентських термінів. Це дозволить Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави.
- Крім того, у президента буде більше влади, а у прем'єра й уряду – менше.