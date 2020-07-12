Народного депутата Петра Порошенко обвинили в "обнимашках" с Путиным. Зеленский переехал на государственную дачу, которую обещал отдать детям. Вероятно, это стало следствием того, что сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария украли образцы анализов президента. На этой неделе соцсетям точно было над чем посмеяться.

Шутки и смешные мемы на эти и другие темы для вас собрал 24 канал.

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Порошенко и Путин

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи, на которых якобы разговор Петра Порошенко и Владимира Путина. В конце беседы президенты "жмут руку и обнимают" друг друга.

Хотя подлинность этих записей вызывает большие сомнения, это стало причиной для шуток в социальных сетях. Петру Порошенко в частности вспомнили, как он заклеил Киев бордами с президентом России.

Удачно пошутили над этой ситуцией наши коллеги с 5 канала, который, справедливости ради отметим, и принадлежит Петру Порошенко. Они показали, насколько легко можно сделать похожую запись разговора.

Зеленский переехал на государственную дачу

"Кортежи – на*уй, дачи – на*уй! Чтобы простой учитель жил, как президент, а президент – как простой учитель", – заявил когда-то актер Владимир Зеленский. Через несколько лет он станет президентом Украины, возьмет свой президентский кортеж и вместе с ним переедет на президентскую дачу.

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Настоящую причину переезда удалось выяснить журналистам сатирического издания UaRewiev. Все потому, что Владимир Зеленский таким образом хочет набраться государственного духа, который после себя оставил на даче Ющенко.

Перед переездом на государственную дачу Владимир Зеленский совершил визит на Волынь. Там тоже все было без лишней роскоши – просто военнослужащие, простыми пластиковыми бутылками, просто вычерпывали лужи.

Когда к тебе приезжает президент, то и трава должна казаться зеленее, и дороги ровнее, а также лужи чище.

Шарий ворует дерьмо

Впрочем из наших источников стало известно, что настоящей причиной переезда президента было усиление его охраны. Поговаривают, в последнее время за Владимиром Зеленским бегал какой-то маньяк с баночкой и ватной палочкой.

Пророссийский блогер Анатолий Шарий признался, что этим маньяком является он, а также его сторонники. Так просто – взял и публично признался, а потом передумал и удалил свой пост. Но скрины же не горят.

Никому не понятны такие действия Анатолия Шария, но это и не удивительно – действия человека, который охотится за чужым дерьмом действительно трудно спрогнозировать. Это могут сделать только шутники в своих мемах.

Если с Анатолием Шарием все понятно уже давно, то сейчас кого-то станет по-настоящему жалко. Речь о тех людях, работниках силовых структур, которым придется охранять от Шария дерьмо президента.

"Что не так с Анатолием Шарием?" – когда-то этот вопрос поднимал наш коллега Роман Винтонив, более известный как "Майкл Щур". Впрочем, тогда речь шла о пророссийской пропаганде Шария. Как выяснилось, самая большая проблема не совсем в этом.

Также 24 канал традиционно подготовил сюжет про самые смешные мемы недели. В нем в основном речь идет о шутках, которые были популярны на этой неделе за пределами Украины.

Смешные мемы на прошлой неделе: смотрите видео

В конце мы традиционно постим котиков, но не в этот раз. Для всех, кто сомневается, куда же ехать этим летом в отпуск, ловите лучший совет от замечательного актера Михаила Кукуюка.