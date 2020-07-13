Курьезный случай произошел во время проведения второго тура голосования на выборах президента Польши. Ярослав Качиньский, лидер правящей партии "Право и справедливость", на избирательном участке встретил своего "двойника" – фото встречи облетело все СМИ и соцсети.

Председатель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский пришел 12 июля голосовать на выборах нового главы государства, пишет Onet.pl .

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Но на избирательном участке этого ждал забавный, и, очевидно, не слишком приятный инцидент. Когда Качиньский взял бюллетень для голосования, к нему подбежал мужчина с маской на лице.

И все бы ничего, вот только это не медицинская маска была, а фотопортрет самого Качиньского. К тому же, на футболке неизвестного мужчины журналисты заметили надпись: "Победим зло со смехом".

Фотографии инцидента облетели польские СМИ и социальные сети. А Качиньский, проголосовав, категорически отказался общаться с прессой.



Это господин Ярослав Качиньский / Фото из соцсетей

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А это господин Качиньский и "господин Качиньский" – фото, которое уже стало вирусным в Польше / Взято с Onet.pl

Заметим, Ярослав Качиньский – брат-близнец президента Польши 2005 – 2010 годов Леха Качиньского (погиб в авиакатастрофе под Смоленском в России). Ярослава Качиньского считают одним из самых влиятельных политиков в Польше.