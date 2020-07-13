Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше
Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов. Он останется в должности еще на один срок.
Государственная избирательная комиссия Польши подсчитала 99,69% протоколов, пишет Polska Times.
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Предварительные результаты выборов
- Анджея Дуду поддержали 51,21% избирателей;
- Рафала Тшасковского – 48,79%.
Разница между ними почти 2,5%.
Избирательная комиссия еще не получила протоколы с 5 избирательных участков. Однако, по словам ее представителя, количество подсчитанных голосов не будет иметь существенного влияния на окончательный результат голосования.
Напомним, явка на выборах 12 июля была рекордной для современной Польши – 68,12%.
Что известно о результатах экзитполов
- Официальные данные совпадают с результатами двух экзитполов, которые прогнозировали Анджею Дуде победу с незначительным отрывом.
- Согласно обнародованному в два ночи результату Ipsos, Дуда получил 51% поддержки.
- После оглашения результатов экзитпола Анджей Дуда воскликнул: "Да здравствует Польша!".
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Какими были результаты первого тура
- Анджей Дуда (действующий президент, партия ПиС) – 43,5%;
- Рафал Тшасковский (мэр Варшавы, партия "Гражданская платформа") – 30,46%;
- Шимон Головня (антисистемный политик, беспартийный) – 13,87 %.
Что еще известно о выборах президента Польши – 2020
- Должны были состояться 10 мая 2020 года.
- Однако из-за ситуации с коронавирусом и введенного карантина их не проводили. Согласно решению Национальной избирательной комиссии Польши, избиратели просто были лишены права голосовать.
- Выборы состоялись в виде гибридного голосования. Проголосовать можно было либо традиционно, либо прислав свой бюллетень по почте.