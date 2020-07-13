Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов. Он останется в должности еще на один срок.

Государственная избирательная комиссия Польши подсчитала 99,69% протоколов, пишет Polska Times.

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Предварительные результаты выборов

Анджея Дуду поддержали 51,21% избирателей;

поддержали 51,21% избирателей; Рафала Тшасковского – 48,79%.

Разница между ними почти 2,5%.

Избирательная комиссия еще не получила протоколы с 5 избирательных участков. Однако, по словам ее представителя, количество подсчитанных голосов не будет иметь существенного влияния на окончательный результат голосования.

Напомним, явка на выборах 12 июля была рекордной для современной Польши – 68,12%.

Что известно о результатах экзитполов

Официальные данные совпадают с результатами двух экзитполов, которые прогнозировали Анджею Дуде победу с незначительным отрывом.

Согласно обнародованному в два ночи результату Ipsos, Дуда получил 51% поддержки.

После оглашения результатов экзитпола Анджей Дуда воскликнул: "Да здравствует Польша!".

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Какими были результаты первого тура

Анджей Дуда (действующий президент, партия ПиС) – 43,5%;

Рафал Тшасковский (мэр Варшавы, партия "Гражданская платформа") – 30,46%;

Шимон Головня (антисистемный политик, беспартийный) – 13,87 %.

Что еще известно о выборах президента Польши – 2020